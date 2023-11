Il Bisonte Firenze. Una sfida Capitale. Per centrare il tris

Due vittorie consecutive, con Bergamo e Trento, e il morale alle stelle. Queste le premesse con cui oggi alle ore 16 a Palazzo Wanny Il Bisonte Firenze cercherà di calare il tris contro le neopromosse dell’Acqua & Sapone Roma. Un impegno sulla carta abbastanza agevole anche se le romane domenica scorsa hanno riposato essendo la partita con il Conegliano stata posticipata per l’impegno di quest’ultimo in Supercoppa.

Ma la squadra di Parisi, rinnovata del tutto tranne Leonardi, l’unica confermata, archiviate le due sconfitte subite nel derby con lo Scandicci nella prima giornata e col Pinerolo nella successiva dopo essere in stata in vantaggio per 2 set a zero, sta trovando la strada giusta anche se con qualche calo di concentrazione, soprattutto nel gestire le situazioni difficili.

Le romane di Cuccarini dovrebbero schierarsi con la palleggiatrice Marta Bechis, l’ex di turno che ha giocato nel Bisonte dal 2016 al 2018, l’albanese Bici opposto, Rucli e la brasiliana Corrêa al centro, l’olandese Plak e la statunitense Schwan in posto quattro, e Martina Ferrara nel ruolo di libero. Parisi è fiducioso ma al tempo stesso allerta la squadra.

"Ci aspetta un’altra partita determinante per il nostro percorso di crescita – dichiara – ma da ora in avanti dovremo essere più continui considerato che siamo in grado di farlo".

"Roma è una squadra che ha consolidato l’organico dell’anno scorso rinforzandolo con elementi come Plak e Bia, in più ha recuperato anche Rivero. Comunque è una partita alla nostra portata, dobbiamo dare il massimo anche per i nostri tifosi che ci seguono da sempre". La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky sport Arena (canale 204) e sulla piattaforma volleyballworld.tv.

f.m.