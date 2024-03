Il Bisonte, in palio l’onore. Contro Chieri per rialzarsi

Cancellare dalla mente la sconfitta casalinga di mercoledì scorso col Vallefoglia, ricaricare le batterie, mettere in moto e ripartire. Questo l’imperativo d’obbligo de Il Bisonte Firenze che nella 24a giornata della A/1 oggi alle 17 (diretta streaming su vbtv) scenderà in campo a Chieri per cercare di interrompere la striscia delle sei sconfitte consecutive che l’hanno relegato al decimo posto in classifica allontanandolo definitivamente dalla zona play-off. L’avversaria, però, in questo momento è fra le più difficili che potesse trovare: in primo luogo perché la squadra piemontese vorrà difendere a denti stretti quel quinto posto che le garantirebbe anche per il prossimo anno l’accesso diretto alla Cev Challenge Cup (trofeo che ha già vinto un anno fa); poi perché il suo morale è alle stelle essendo approdata pure alla finale di Coppa Cev, che dovrà disputare contro le svizzere del Neuchatel. Ma, indipendentemente da chi ci sarà al di là della rete, a questo punto le bisontine non dovranno far altro che tirar fuori l’orgoglio e il carattere, e giocare senza timore per concludere dignitosamente una stagione che per lunghi tratti è stata decisamente buona.

Parisi è stato esplicito: "Dobbiamo insistere sulla scia del secondo e del terzo set contro Vallefoglia nei quali la squadra, pur con qualche errore e disattenzione, se l’è giocata: abbiamo capito che la strada giusta è quella di soffrire, accettando i momenti di minore lucidità ma continuando a lottare su tutti i palloni. È quello che dovremo fare anche col Chieri: una squadra forte e ben organizzata che ci darà sicuramente filo da torcere".

All’andata Il Bisonte si impose al tie-break dopo aver vinto i primi due set e subìto la rimonta delle piemontesi negli altri due; il bilancio complessivo degli incontri fra le due squadre è di 8-4 per le fiorentine. Tre le giocatrici che hanno cambiato maglia: nel Chieri Fatim Kone, a Firenze nell’annata 2020/21, e Ofelia Malinov nella seconda metà della scorsa stagione; sul fronte opposto Alessia Mazzaro che ha giocato in Piemonte nelle ultime quattro annate.

f. m.