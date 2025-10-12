Il Bisonte, prova del nove. A Pesaro con tanta grinta

Oggi alle 17 nella seconda giornata del campionato di A1 Il Bisonte Firenze scenderà in campo a Pesaro contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (diretta su vbtv) e per la squadra di Federico Chiavegatti sarà già una prova del nove. La sconfitta casalinga per 1-3 subita nella prima giornata ad opera del Chieri, infatti, ha messo in mostra due facce contrastanti delle fiorentine: letteralmente dominate dalle avversarie nei primi due set ma in netta ripresa negli altri due nei quali, grazie a una battuta finalmente spinta, a un muro più solido e alla coppia Knollema-Bukilic incisiva a rete, hanno lasciato intravedere riflessi di luce. Ora con le marchigiane di coach Andrea Pistola, a segno una settimana fa al tie-break sul Perugia, Il Bisonte dovrà però far vedere il suo vero volto. Anche questa volta, però, non sarà una partita facile contro una squadra molto rinforzata rispetto a quella che chiuse al settimo posto il campionato scorso e che quest’anno debutta pure in Europa nella Challenge Cup.

"Contro Vallefoglia dovremo prima di tutto trasferire in campo la nostra grande voglia di rivincita dopo il ko della prima giornata – suona la carica Chiavegatti -; sarà fondamentale cercare di mettere in pratica fin dal primo punto quello che già abbiamo fatto nel terzo set contro Chieri, mostrando per tutta la durata del match la nostra vera identità. Loro sono una squadra con degli ottimi terminali d’attacco e lavorano bene a muro-difesa, noi dovremo aggredire fin dal servizio ed essere bravi nella scelta dei colpi e nella variazione delle situazioni. So di cosa siamo capaci e non vedo l’ora che le ragazze riescano a dimostrarlo in campo".

Tre le ex della sfida: col Vallefoglia Sonia Candi, bisontina nella stagione 2018/19, e Božana Butigan che ha giocato a Firenze nella scorsa annata; ne Il Bisonte, invece, c’è Alessandra Colzi, protagonista con la Megabox nel 2020/21 in A2: stagione culminata con la promozione. I precedenti fra le due squadre sono otto, con cinque successi delle bisontine (due dei quali nella scorsa stagione, maturati entrambi al tie-break) e tre di Vallefoglia (di cui solo uno in casa su quattro confronti: 3-1, il 3 dicembre 2023).

Franco Morabito