Il Bisonte si rialza. Primo successo della stagione. Vallefoglia va ko

VALLEFOGLIA

2

IL BISONTE FIRENZE

3

VALLEFOGLIA: Bici 11, Feduzzi, Carletti 1, Giovannini 6, De Bortoli (L1), Candi 9, Bartolucci 1, Butigan 7, Mitkova ne, Arcangeli (L2) ne, Ungureanu 14, Stoyanova 1, Omoruyi 22, Lazàro 1. All.Pistola.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 5, Morello 1, Valoppi (L1), Bertolino ne, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 13, Knollema 23, Maleševic 6, Bukilic 30, Tanase, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti.

Arbitri: Puecher-Giglio.

Parziali: 11-25, 25-20, 20-25, 26-24, 11-15.

PESARO - Dopo 2 e mezzo di gioco Il Bisonte Firenze vince al tie break una partita avvincente nella quale le due squadre, tranne il primo set dominato dalle fiorentine, hanno dato il massimo alternandosi ripetutamente al comando. Per la formazione di Federico Chiavegatti, che ha brillato in ogni reparto, rimane semmai il rammarico del match point sprecato sul 23-24 del quarto set. Nella prima frazione Firenze è stato sempre in vantaggio e l’ha chiusa dopo 21’ con 7 punti realizzati da Bukilic e 6 da Knollema. Alla ripresa Vallefoglia rialzava la testa con Omoruyi e Giovannini che hanno bucato più volte il nostro muro-difesa contribuendo a firmare l’1-1. Ancora spettacolo nel terzo set: Il Bisonte ripartiva in quarta, anche grazie alla superlativa regia di Morello; dopo l’11-11 tornava avanti con un parziale di 12-4 e con Knollema timbrava l’1-2. Nel quarto la lotta si è fatta ancora più dura: sul 23 pari Knollema (ancora lei) guadagnava il match point che Omoruyi però le annullava. Vallefoglia andava poi al 2-2 con una doppietta di Candi e Bici. Eccoci al tie-break: Il Bisonte sotto fino al 6-6 quando con 3 punti di fila di Villani e Knollema (2) prendeva la rincorsa e andava a vincere con l’ace di Maleševic, Mvp Knollema con 23 punti, 1 ace e 2 muri, ma top scorer del match Bukilic con 30, 2 ace e 3 muri.

Franco Morabito