Il Bisonte, una missione impossibile. Arrivano le campionesse dell’Imoco

Anche il calendario contro. Proprio quando Il Bisonte Firenze, dopo due sconfitte consecutive rimediate in trasferta contro avversarie tutto sommato abbordabili come Roma e Casalmaggiore, avrebbe assoluto bisogno di rialzare la testa, oggi alle 18.30 nella 20a giornata di A1 a Palazzo Wanny arriva il "cliente" più difficile: il Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, campione italiano uscente e finora imbattibile, con 27 vittorie in 27 partite giocate fra campionato, Coppa Italia e Champions League. Una corazzata, quella delle pantere, che quest’anno le bisontine hanno già incontrato tre volte subendo altrettante sconfitte per 3-0, una delle quali è costata pure l’eliminazione nei quarti di Coppa Italia. Con queste premesse è ovvio che per le padrone di casa anche la partita di oggi sarà tutta in salita, difficile scardinare le venete da un gioco che conoscono a occhi chiusi e che finora, in Italia e fuori, ha messo tutte in riga. Obiettivo de Il Bisonte sarà quindi quello di dare il massimo, commettere pochi errori gratuiti e di scendere in campo con la convinzione che, comunque, ogni partita fa storia a sé e che, almeno in partenza, è (quasi) uguale alle altre.

Parisi, che recupera Acciarri e Ishikawa, dà la carica: "Dopo le ultime due sconfitte dobbiamo concentrarci di più sul modo di stare in campo e su come incrementare la nostra capacità di reagire alle difficoltà perché da questo punto di vista abbiamo evidenziato un po’ di problemi. Con Conegliano dovremo tirar fuori quel coraggio che ci serve per provare a complicargli la vita nei due confronti precedenti lo abbiamo fatto solo a tratti, invece domani dobbiamo cercare di farlo meglio anche in previsione di una nostra crescita in vista delle prossime partite".

Al di là del risultato una buona prova delle fiorentine servirebbe anche a ridare loro gli stimoli giusti per riagguantare la zona play-off dalla quale sono momentaneamente uscite (none) ma che rimane sempre ampiamente recuperabile visto che Vallefoglia (settimo) e Roma (ottava) sono avanti di tre e di un solo punto. Una ex in campo oggi, con la maglia del Conegliano: è la centrale Sarah Fahr che ha giocato a Firenze nella stagione 2019/20. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e sulla piattaforma volleyballworld.tv.

f. m.