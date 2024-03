Il Bisonte vuole rialzarsi. Ma Novara ora è in ritmo

Il calendario non gioca a favore de Il Bisonte Firenze. La squadra di Parisi, infatti, reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato, oggi con inizio alle 17 (diretta su volleyball world tv) si troverà di fronte a Palazzo Wanny la Igor Gorgonzola Novara: una avversaria di non poco conto visto che è attualmente terza in classifica a un solo punto da Milano (seconda), ha collezionato otto vittorie nelle ultime nove partite e arriva a Firenze sulla scia dell’entusiasmo per la fresca conquista della Challenge Cup. Va detto però che ogni partita fa storia a sé e le bisontine dovranno tirar fuori il massimo per invertire una striscia negativa che le ha fatte scivolare al nono posto, a 4 punti dal Vallefoglia che ha agguantato sorprendentemente la zona play-off.

Parisi non nasconde le difficoltà dell’incontro ma ha fiducia nella squadra e in una reazione che rientra in pieno nelle sue possibilità. E si appella anche ai tifosi: "Novara verrà a Firenze per fare risultato, noi abbiamo l’obbligo di tirare fuori una prestazione degna di questa nome, e soprattutto dobbiamo fare punti; per farlo avremo anche bisogno del supporto dei nostri tifosi, perché è vero che nelle ultime partite casalinghe il pubblico è aumentato, ma è vero anche che una squadra ha sempre bisogno di sentirsi un po’ coccolata dai veri sostenitori, quelli che stanno sempre vicini alle ragazze e che soffrono quando le cose non vanno bene. Poi il nostro compito è quello di scendere in campo e offrire la migliore prestazione possibile, e ci stiamo preparando per questo". Due le ex della sfida, una per parte: nel Novara Giulia De Nardi che ha giocato a Firenze nella stagione 2019-2020, nel Bisonte Ilaria Battistoni, reduce da tre annate con la maglia del Novara. Le due squadre, fra A2, A1, Supercoppa e Coppa Italia, si sono incontrate finora ventotto volte, le bisontine ne hanno vinte tre, l’ultima a Siena, per 3-0, il 7 aprile 2019 nei play off di A1.

Franco Morabito