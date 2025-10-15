Il Bisonte vuole riprovarci. Con la matricola Macerata

Stasera, nel primo turno infrasettimanale di A1, Il Bisonte Firenze scenderà in campo alle 20 al Pala BigMat (diretta Dazn e vbtv) contro la neopromossa Macerata. Dopo la convincente vittoria di domenica scorsa al tie-break a Pesaro contro il Vallefoglia la squadra di Federico Chiavegatti è carica a mille, ha il morale alle stelle e cercherà di interrompere quella striscia negativa che vede le bisontine sempre sconfitte in casa dal 17 novembre 2024 quando vinsero per l’ultima volta, anche allora per 3-2, sulla Roma che sarebbe poi retrocessa. L’occasione parrebbe essere quella giusta anche se in un campionato difficile come il nostro tutte le squadre sono da prendere con le molle; compreso, appunto, Macerata che nelle due partite disputate finora ha perso la prima al tie-break in casa contro Cuneo, e la seconda più nettamente ad opera del Monviso.

Chiavegatti, rinfrancato dalla prova corale offerta dalle sue ragazze col Vallefoglia, è però consapevole dei rischi che questa sfida, sulla carta più abbordabile della precedente, comporta, quindi tiene volutamente alto il livello di guardia.

"Veniamo da una bella prestazione nella quale abbiamo messo in campo un buonissimo atteggiamento sia a livello tattico che di combattività, e questa è una caratteristica che vogliamo mostrare sempre – osserva -. Adesso però ci aspetta un’altra battaglia perché in questo campionato non esistono partite facili: loro stanno cercando la prima vittoria e saranno sicuramente affamate e decise a lottare su ogni pallone; hanno buone uscite in attacco, soprattutto con ricezione buona, e lavorano bene a muro-difesa con un sistema collaudato fin dalla promozione dello scorso anno. Noi dovremo entrare in campo con la voglia di spingere in tutti i fondamentali, come abbiamo fatto a Pesaro, e dare il massimo per dimostrare ancora una volta chi siamo e cosa possiamo fare".

Gli unici precedenti fra le due squadre risalgono a tre stagioni fa quando Il Bisonte si impose per 3-0 in entrambe le partite giocate. Per quanto riguarda la formazione di oggi Chiavegatti dovrebbe riproporre in avvio lo stesso sestetto di Pesaro, con la diagonale Morello-Bukilic, Villani e Knollema in posto quattro, Acciarri e Maleševic al centro e Valoppi libero.

Franco Morabito