Il calendario. Regular season, restano quattro tappe

Modena Volley ha diramato il calendario delle ultime quattro partite che chiuderanno la regular season. Partendo dalla prossima gara, quella casalinga contro la Cucine Lube Civitanova che si giocherà domenica 9 febbraio alle ore 18 in diretta su Dazn, la Valsa Group passerà poi alla trasferta contro la Sonepar Padova domenica 16 febbraio alle ore 16. Giocherà poi in casa la penultima di ritorno contro la Gioiella Prisma Taranto alle 15.30 domenica 23 febbraio e chiuderà le sue fatiche ‘regolari’ domenica 2 marzo all’Allianz Cloud di Milano contro la Powervolley alle ore 18 di domenica 2 marzo.

I playoff prenderanno il via da domenica 9 marzo (se Modena si qualificherà giocherà sicuramente la prima in trasferta) e anche i quarti di finale si svolgeranno al meglio delle cinque partite, esattamente come semifinali e finale e finalina per il terzo posto che assegnerà l’ultima carta per la Champions League. Da definire ancora le date del gironcino Challenge Cup.

a.t.