Il campionato delle stelle. La Cbf Balducci tra le big

Oggi la Cbf Balducci parteciperà al torneo di Pesaro mentre ieri a Courmayeur è stato dato il via alla la nuova stagione della Serie A Tigotà che partirà il 6 ottobre. Tanti i momenti che hanno segnato la kermesse, a partire dall’esordio ufficiale di Spike Media, la NewCo che la Lega Volley Femminile ha creato con il fondo inglese NJF Holdings. Presenti sul palco, oltre a Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile, anche Nicole Brachetti Peretti, fondatrice di NJF Holdings, poi Kike Levy, Head of Gameday. Importante la partecipazione degli sponsor di Lega, da Tigotà fino a Fineco, Unobravo, Kgm e R101. Tante le atlete presenti on stage, con diversi interventi, tra cui quello dell’arancionera Nicole Piomboni, ospite speciale che ha raccontato l’esperienza nella vittoria del Mondiale Under 21 con la maglia dell’Italia. Tributo doveroso nel corso della diretta, per la Cbf Balducci Macerata che ha ottenuto la promozione in A1 grazie al successo nei Playoff: il premio è stato ritirato dal presidente Pietro Paolella, dalle mani di Fabris. Premiata anche l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, campionessa della A2 e della Coppa Italia di A2. Non poteva poi mancare sul palco la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, Campionessa d’Italia, della Coppa Italia, della Supercoppa oltre che Campionessa d’Europa e del Mondo.

Oggi la Cbf Balducci sarà in campo per un torneo di livello internazionale, saranno gli ultimi due impegni del pre-season per le arancionere grazie al Trofeo Sea Gruppo al PalaMegabox di Pesaro. Oggi alle 15 le semifinali: la Megabox si misurerà con il Levski Sofia e, a seguire (ore 17 circa), si affronteranno le neopromosse in A1 San Giovanni in Marignano e Cbf Balducci. Il giorno dopo dalle 15.30 in poi si giocheranno le finali per il terzo e per il primo posto. "Questo torneo – dice la giovanissima centrale Ludovica Gismondi – costituisce per noi un’ultima occasione preziosa per confrontarci con squadre di alto livello e per mettere alla prova il lavoro svolto durante la preparazione. Ogni partita ci permette di crescere come squadra e di affinare il gioco, intesa in campo e concentrazione, elementi fondamentali in vista dell’inizio del campionato. Siamo motivate per la sfida con San Giovanni in Marignano, che abbiamo già avuto modo di affrontare in un allenamento congiunto il 13 settembre. Sarà interessante vedere quanto siamo cresciute e come possiamo migliorare il gioco rispetto a quel primo incontro".