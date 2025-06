Il centrale belga D’Heer alla Lube. "Opportunità colta subito al volo. Un onore indossare questa maglia»

Wout D’Heer è ufficialmente un nuovo giocatore della Lube. Il club biancorosso ieri ha formalizzato l’arrivo del centrale belga di 203 centimetri, nell’ultima stagione a Taranto e dal 2021 al 2024 a Trento. Tanto era rimasto segreto il nome dell’opposto, il Carlino ha poi svelato in anteprima che sarebbe stato Kukartsev, tanto invece quello di D’Heer veniva indicato da tutti -e da tempo- come sostituto di Chinenyeze. Con il centrale classe 2001 si può dire che il mercato dei vice campioni d’Italia è già concluso, rapido con tre uscite e tre entrate.

"Sono molto felice di essere un nuovo giocatore della Lube – le prime parole di D’Heer – far parte di una squadra che lotta sempre fino alla fine, come lo scorso anno, e gioca con la volontà di mettere in bacheca i trofei è meraviglioso. Per me sarà sempre un onore indossare la maglia biancorossa e far parte del collettivo cuciniero. Sono rimasto un po’ sorpreso quando ho saputo dell’interessamento nei miei confronti perché pensavo che Chinenyeze sarebbe rimasto fino al termine del suo contratto. Quando ho capito che la proposta era concreta, non ho avuto dubbi sul da farsi. Ho subito colto al volo questa opportunità con l’intenzione di dare il massimo. Non vedo l’ora di giocare a Civitanova dopo un’estate impegnativa e di incontrare i tifosi".

Parole replicate anche con un video messaggio, parlando in italiano. Quello di D’Heer è un colpo ben assestato, perché il belga è magari meno appariscente di Chinenyeze in attacco ma le sue caratteristiche sembrano proprio funzionali alle necessità di coach Medei. Il centrale infatti è giovane ma pronto per scansare Podrascanin dal sestetto (erano già compagni a Trento quando hanno vinto Scudetto, Champions League e Supercoppa, il "Potke" titolare e lui in panca) e inoltre D’heer darà a Civitanova una maggiore efficacia in battuta e un bell’aiuto a muro.

Nell’ultima regular season, culminata purtroppo con la retrocessione di Taranto, D’Heer è stato comunque secondo assoluto nella classifica dei block vincenti, ben 55. Dalla sua parte anche il bilancio degli ace, 20. Le statistiche personali raccolte dalla Lega Pallavolo Serie A riassumono la dedizione e il grande lavoro di Wout per migliorarsi. Su 136 attacchi, per esempio, ha commesso appena 7 errori subendo 8 murate e facendo registrare percentuali realizzative importanti.