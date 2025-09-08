IL COMMENTO. Fare squadra si può, è questa la lezione da imparare tutti

Rabotti

Se il mondo non fosse addirittura peggiorato dall’11 agosto dell’anno scorso, tra guerre e comportamenti da uomini primitivi su scala globale, non ci verrebbe voglia di rifare oggi lo stesso discorso che valeva dopo l’oro alle Olimpiadi di Parigi: l’Italia del volley femminile di cui tutto il Paese va giustamente orgogliosa è allenata da un argentino che ha preso il nostro passaporto ed è farcita di italiane verissime, figlie di uomini e donne arrivati da lontano, qualcuno in barca a vela, qualcuno sul barcone, qualcuno guidando un camion. Lo specchio del Paese reale, insomma.

Ma c’è un insegnamento più grande del quale bisognerebbe essere degni, stavolta, magari da oggi, nel chiuso dei nostri uffici o comunque nei rapporti con gli altri umani.

Alle ragazze e al loro maestro Julio Velasco dobbiamo tutti dire grazie non solo per le emozioni incredibili che ci hanno regalato con le loro gesta sportive.

Se c’è un momento in cui il concetto di squadra ha avuto un senso, è questo. Un gruppo con le sue stelle, certo, ma nessuna imprenscindibile. Un gruppo che ha saputo accettare le proprie debolezze e costruirci sopra, una reazione coraggiosa alla volta, un gruppo che sa dimenticare in fretta le proprie mancanze per non farle diventare un peso sul futuro, un gruppo che difende e affronta il campo e la vita come se fosse un unico organismo che sa di avere bisogno di ogni sua parte

per vivere.

Velasco ha cambiato il volley e gran parte del nostro sport quarant’anni fa, con una rivoluzione silenziosa. Ha smantellato l’accettazione della sconfitta cambiando i comportamenti, smettendo di tollerare che ’tanto si è sempre fatto così’. Ed è riuscito a farsi seguire dai suoi allievi.

Oggi è un nonno di 73 anni che senza usare i social ha saputo capire meglio di chiunque altro come parlare a un gruppo di donne meravigliose. Creando una comunità di persone che si aiutano.

Vi ricordate come era?