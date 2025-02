Il commento. Gabi e Moki, quando il potere è dei piccoli

Rabotti

Forse siamo troppo nostalgici, nel caso ci perdonerete. Ma nel successo di Conegliano ieri non abbiamo visto soltanto l’eterno ritorno del sempre uguale, l’imbattibilità di una macchina pallavolistica sempre perfettamente oliata a tutti i livelli, partendo dalla società per arrivare a staff e atlete. Ci sono diversi punti in comune con la storia di successi della Sisley Treviso nel maschile, quello più importante di tutti ci sembra un atteggiamento nella ricerca dell’eccellenza che fa la differenza.

Conegliano negli anni ha smontato e rimontato un giocattolo grazie al budget che aveva a disposizione per farlo, certo. Ma soprattutto ha dimostrato la capacità di fare sempre le scelte giuste, di mettere il talento individuale al servizio di un’organizzazione che ieri, per esempio, ha permesso alla più piccola di fare la differenza. Anche se il premio per la mvp è andato ad Haak, per noi questa è la coppa di Gabi, ed è consolante per chi non è nato gigante vedere che la più piccola ha saputo beffare le gigantesse che protendevano i loro tentacoli a muro. Per tigna e caratteristiche fisiche, tecniche e di leadership, la brasiliana a noi ricorda un certo Karch Kiraly.

Più in generale è stata anche la festa dell’intero movimento: il video del primo set sarebbe da distribuire nelle scuole di pallavolo, uno spettacolo di emozioni e prodezze individuali. Una volta superato quello scoglio, era prevedibile che Milano avrebbe perso qualche sicurezza e Conegliano avrebbe consolidato le proprie: con la vittoria di ieri all’Unipol Arena la striscia si è allungata a 40 partite senza sconfitte, ma i numeri impressionanti sono altri (anche perché un filotto precedente è stato di 76 successi).

Conegliano non perde un trofeo italiano dal febbraio 2019, in tutto ne ha alzati 27 (con 7 scudetti, 7 Coppe Italia, 3 Mondiali per Club, 2 Champions League e 8 Supercoppe Italiane). E in tutti c’era il libero Monica De Gennaro, da ieri anche la giocatrice italiana che ha vinto più Coppe Italia (7). In agosto ha vinto anche l’oro olimpico, per inciso.

A proposito di piccoli al potere....