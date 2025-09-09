Il condottiero argentino è categorico: "Io alla maschile? No, resto al mio posto». Il ct nel mito, ora pensa al ricambio per il futuro

Julio Velasco ha messo in pratica tutto quello che ha imparato sul fondamentale del muro, quando ieri al rientro a Malpensa gli è stato chiesto se tornerebbe in futuro alla nazionale maschile, che sta per iniziare i suoi mondiali nelle Filippine. "L’intenzione della Federazione è che io continui con le ragazze e io non ho intenzione di mollare".

E infatti domenica ci aveva confidato di pensare già all’anno prossimo e al riposo da dare alle veterane del gruppo: "Ci sono cinque ragazze che tirano la carretta da tanto, l’anno prossimo faranno vacanze più lunghe".

Al di là di Monica De Gennaro, che a 38 anni aveva annunciato in anticipo la scelta di ritirarsi dalla nazionale dopo Bangkok, in effetti ci sono atlete che non saltano un’estate da anni, pur essendo ancora giovani. E ci sono altre due considerazioni da fare: il cambio della diagonale alzatrice-opposta è già di altissimo livello con Cambi e Antropova che entrano, e alle spalle incalzano squadre giovanili di altissimo livello, vedi l’under 21 che ha appena vinto il titolo mondiale. Quindi il ricambio può essere già pronto, anche se in termini di esperienza e leadership, tutte le campionesse iridate di domenica possono tranquillamente arrivare fino a Los Angeles, prossimo obiettivo.

I nomi di chi potrebbe prendere una pausa sono abbastanza facili da fare: da Orro ad Egonu, da Sylla a capitan Danesi a Fahr, tra infortuni e stagioni logoranti tutte potrebbero rifiatare nella prossima stagione. In parte le forze fresche sono già state inserite: Nervini titolare, Cambi, Antropova e Giovannini titolari aggiunte, Fersino ormai nel gruppo e pronta a raccogliere l’eredità di De Gennaro, e le varie Omoruyi, Akrari e Sartori conoscono già i meccanismi.

Nel gruppo dell’under 21 che ha vinto in Indonesia, sono state premiate come migliori giocatrici l’opposta Merit Adigwe, 34 punti in finale, la centrale Dalila Marchesini e la schiacciatrice Teresa Bosso. Segnatevi questi nomi....