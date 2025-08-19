Il confermato coach Valerio Lionetti. "Ci attende un campionato ricco di insidie. Ho apprezzato la determinazione delle ragazze»

"C’è nelle ragazze la voglia di mettersi in gioco nella consapevolezza che occorre crescere per essere competitivi in un campionato difficile come quello dell’A1 di volley femminile". Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, tira le somme dei colloqui avuti ieri mattina al Fontescodella con le giocatrici che si sono radunate per dare il via alla stagione. "L’obiettivo – chiarisce – è mantenere la categoria e siamo concentrati su questo traguardo ben consapevoli che occorre crescere giorno dopo giorno". Sono rimaste solo quattro giocatrici dello scorso e il gruppo è stato rivoluzionato. "Sono rimasto colpito dalle nuove – svela – perché hanno subito scelto Macerata, tra la proposta e l’accettazione non sono passati nemmeno due giorni. Ecco, sono mosse dall’idea di confrontarsi con una nuova realtà, con la massima categoria in un campionato molto difficile". E così adesso c’è da far sì che tanti volti nuovi possano parlare al più presto lo stesso linguaggio in campo. "Le avversarie – spiega – sono molto quotate e ci saranno tante partite ravvicinate: il mio compito e dello staff è fare crescere nel più breve tempo la squadra e farla diventare un gruppo competitivo, le ragazze dovranno velocizzare i tempi ma ritengo che ciò possa essere fatto". Il 6 ottobre ci sarà il debutto quando al Fontescodella ci sarà Cuneo, c’è chi pensa che per una formazione in costruzione sarebbe stato meglio affrontare una big. "Ma è questa categoria a metterti comunque alla prova ogni volta, a prescindere dall’avversario di turno. Bisogna affrontare qualsiasi avversario con umiltà e vendendo cara la pelle". Il tecnico fotografa la Cbf Balducci uscita dal mercato. "Abbiamo giocatrici dalle buone prospettive per la categoria e su di loro le aspettative sono alte, altre l’affronteranno in modo continuativo".