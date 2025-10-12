Il derby del Ticino. Uyba, esame a Novara: "L’esordio ci dà fiducia»

La Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio è pronta all’esame dell’Igor Gorgonzola Novara. Reduce dal punticino strappato alle invincibili di Conegliano, con qualche rammarico essendo state davanti 2-0, le farfalle scendono in campo oggi alle 17.00 al Pala Igor per affrontare le padrone di casa allenate da Bernardi, una delle squadre migliori in Italia. La prestazione contro l’Imoco Conegliano ha dato grande entusiasmo alle ragazze di Barbolini. Dall’altra parte della rete ci sarà una Novara ulteriormente rinforzata rispetto alla scorsa stagione: la squadra piemontese ha esordito in campionato con un netto 3-0 esterno su San Giovanni in Marignano e si prepara oggi al debutto casalingo. Coach Barbolini confermerà il 6+1 visto contro Conegliano: Boldini in palleggio, Obossa opposta, Van Avermaet ed Eckl centrali, Parra e Gennari schiacciatrici, Pelloni libero.

Una delle protagoniste del primo match, ormai una certezza per rendimento e leadership, è stata capitan Jennifer Boldini (nella foto) che ha diretto le operazioni alla grandissima, dimostrando di essere ora una delle migliori interpreti del ruolo. "Il morale della squadra è alto, il punto conquistato contro Conegliano vale per noi tantissimo – ha detto Jennifer Boldini -. Adesso arriva Novara che non è avversario da meno, per cui abbiamo azzerato subito e siamo ripartite a lavorare come se non fosse successo nulla. Abbiamo già affrontato la Igor nella pre-season ma ora sarà tutto diverso, anche perché allora mancavano diverse giocatrici da una parte e dall’altra. Loro hanno già dimostrato il loro valore a Courmayeur dove hanno battuto proprio Conegliano, quindi non ci aspettiamo una partita più facile rispetto a quella di lunedì. La gara contro l’Imoco ci ha dato molta più fiducia, cercheremo di imporre il nostro ritmo contro una squadra che gioca molto veloce e ha dei terminali offensivi importanti, Tolok in primis. Dovremo difendere tanto, un’arma che abbiamo usato molto bene soprattutto nei primi due set contro Conegliano".

F.D’E.