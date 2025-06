Il dg Cormio analizza il mercato. "La Lube ha fatto un gran colpo. D’Heer è il centrale moderno»

Così come aveva fatto il giorno dopo l’ufficializzazione dell’acquisto dell’opposto Kukartsev, il direttore generale della Lube Giuseppe Cormio parla di Wout D’Heer. Il terzo innesto per il team biancorosso, il centrale che mancava per completare il reparto a disposizione di coach Medei e ultimo volto nuovo nella rosa che disputerà la SuperLega 2025-2026. Il 24enne belga garantirà solidità a muro come ha ampiamente dimostrato a Taranto nell’ultima stagione, finendo al secondo posto in campionato con 55 block alle spalle di Nedeljkovic (61). In più fornirà un apporto interessante anche in battuta, fondamentale in cui era carente Chinenyeze, mentre D’Heer è stato il terzo migliore nel ruolo in A1 dopo Simon e Plak. "Wout D’Heer – spiega Cormio – rappresenta il prototipo di centrale moderno, di buone caratteristiche nei fondamentali di muro e attacco. È un eccellente battitore, forse il migliore al servizio tra i centrali lo scorso anno, prerogativa che ci è mancata un po’ nella passata stagione nel reparto. Parliamo di un ragazzo giovane che ha tanta voglia di lavorare. Questa è una delle caratteristiche che abbiamo voluto considerare sin dall’inizio. Wout ha già avuto esperienze in un grande club, era giovanissimo quando è andato a Trento e quando ha giocato, da titolare, una finale scudetto contro di noi (nel 2023, complice l’infortunio di Lisinac ndc). Sono convinto – continua l’uomo mercato di Civitanova – che abbiamo colpito esattamente dove avevamo delle carenze, con un giocatore che conosce bene il nostro campionato, la nostra lingua e si adatterà in pochissimo tempo calandosi nel suo ruolo nel migliore dei modi. Quindi – conclude Cormio – siamo molto contenti di dare il benvenuto a un ragazzo prestante fisicamente e di primissimo livello dal punto di vista morale".

Se D’Heer termina il mercato dei vice campioni d’Italia, assai mirato, anche i campioni d’Italia di Trento stanno ultimando la loro rosa. I gialloblu ieri hanno comunicato la promozione in Prima squadra di Leonardo Gabriel Sandu. Da ormai più di tre lustri, al termine di ogni sessione di mercato, Trentino Volley manda tra i grandi almeno un nuovo prodotto del suo prolifico settore giovanile. La tradizione proseguirà anche nell’estate 2025 con il centrale nato a Tarquinia, 18 anni a settembre e origini rumene.