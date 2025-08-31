Il dg Cormio e l’infortunio di Gargiulo: "Ha le stampelle, però appoggia il piede"

"Gargiulo cammina con le stampelle, ma almeno riesce ad appoggiare il piede. Mi dicono sia già migliorato un po’. Ci dispiace tantissimo per questo infortunio, attendiamo speranzosi nuove comunicazioni dalla Federazione". A riferire questo aggiornamento sulle condizioni fisiche di Giovanni Maria Gargiulo è Giuseppe Cormio, il direttore generale della Lube. Brevi dichiarazioni che allentano un po’ l’ansia che aveva pervaso l’ambiente biancorosso dopo la notizia dell’infortunio che ha colpito il 26enne.

Il centrale, alla Lube dalla scorsa estate e in Nazionale da giugno, venerdì durante il riscaldamento in maglia azzurra a Torino ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra per il quale è stato subito sottoposto ad accertamenti. Gli esami clinico-diagnostici hanno evidenziato una lesione capsulolegamentosa. Uno stop da valutare meglio per capire il grado della lesione, in poche parole l’entità della distorsione.

La società Lube non ha fatto alcuna polemica a differenza di Trento dopo l’infortunio occorso a Lavia - decisamente più serio e grave con tanto di operazione chirurgica per lo schiacciatore che resterà fuori almeno tre mesi - e questo aggiornamento fornito dal dg biancorosso Cormio induce a pensare che per la stagione di Gargiulo alla Lube non ci saranno ripercussioni.

La SuperLega inizia tra oltre un mese, il 19 ottobre: c’è tempo. Anche il fatto che il centrale rimarrà con i medici della Nazionale e si attenderà da loro un nuovo comunicato-bollettino, è un aspetto positivo. In un primo momento invece sembrava che Gargiulo sarebbe tornato a Civitanova già domani. Semmai resta da capire se il sorrentino riuscirà a disputare i desiderati (e meritati) Mondiali. La rassegna iridata scatta dal 12 settembre nelle Filippine, l’Italia campione in carica esordirà il 14 e il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha tempo fino all’11, quindi proprio fino all’ultimo, per diramare la lista definitiva dei convocati azzurri.

Al momento sono cinque i centrali ed è chiaro che uno è effettivamente di troppo e verrà "tagliato". Se Anzani e Galassi paiono sicurissimi della chiamata, Gargiulo, Sanguinetti e Russo sgomitano per l’ultimo pass disponibile. Il biancorosso aveva convinto il ct De Giorgi e sarebbe stato dentro l’elenco dei protagonisti iridati, adesso invece bisogna vedere se farà in tempo a progredire e ad eliminare il problema fisico o se il commissario tecnico preferirà non rischiare e andare sul sicuro con gli altri.