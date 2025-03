Il ’girotondo’ della Sir. Si ricomincia da Modena

di Alberto AgliettiPERUGIASi volta pagina di nuovo, dal campionato continentale a quello italiano, la Sir Susa Vim Perugia avanti uno a zero nella serie con Modena va in trasferta domenica per ripetersi. Alla vigilia della sfida ha parlato l’opposto tunisino Wassim Ben Tara (nella foto): "Ci aspettiamo una gara difficile, i loro tifosi spingeranno molto la propria squadra. Penso che sarà una bella partita da giocare. Modena forzerà ancora di più in battuta come ha fatto sempre quando ha giocato contro di noi. Dobbiamo essere duri nel fare cambio-palla, dovremo battere bene, insomma, dovremo fare una prestazione al nostro livello. Giocare fuori casa è differente rispetto a giocare a casa, c’è bisogno di essere protagonisti fin dalle prime fasi e di essere sempre concentrati. L’anno scorso giocavamo meno veloce, in queste ultime settimane abbiamo fatto un bel passo avanti da questo punto di vista. Con Giannelli che è un palleggiatore di livello mondiale, è facile intendersi. In queste ultime settimane stiamo facendo ulteriori progressi. Con l’allenatore lavoriamo molto sulle emozioni, parliamo ogni giorno del momento e della partita che ci aspetta. Con tante partite che si susseguono non è facile scendere in campo in questo periodo, ma lavoriamo bene, ogni giocatore a Perugia è molto professionale. C’è la pressione sopra di noi, è normale e fa parte del gioco. Il campionato polacco è molto fisico, in Italia lo è un po’ meno, ma è differente l’intensità così come la pressione. Certo, nella squadra dove ero io in Polonia non dovevamo vincere. A Perugia l’atmosfera che c’è non l’ho vista in giro, qui è di grande livello. A volte partiamo perdendo il primo set, capita, giochiamo sempre per mostrare la nostra migliore pallavolo. Modena ha un bel gioco di squadra ma occhio a Daviskyba".