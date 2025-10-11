Il libero azzurro scrive una lunga lettera in cui saluta la Nazionale. De Gennaro: "Cara Italia, è l’ora di dirti addio»

Una lunga lettera per ufficializzare quello che tutti già sapevano: Monica De Gennaro, il libero più forte del mondo, lascia la nazionale dopo aver vinto Olimpiadi e Mondiali nel giro di un anno. A 38 anni, 19 anni dopo il suo esordio in azzurro, la campionessa campana di Piano di Sorrento ha deciso di chiudere: "È giunto il momento di dire addio alla maglia azzurra. Una maglia che ho amato profondamente, che ho rispettato in ogni gesto, che ho onorato mettendo anima, corpo e cuore in ogni partita, per quasi vent’anni della mia vita. Sapevo da tempo che questa sarebbe stata la mia ultima estate con il tricolore sul petto – ha postato ieri il libero azzurro –. Ho scelto di non parlarne, di restare concentrata, di vivere ogni istante come se fosse il primo. E l’ultimo. Ho evitato le domande, ho sorriso alle curiosità, ho glissato. Perché prima volevo lottare per quell’ultima coppa che mancava a questo gruppo straordinario. Ora, però, sento che i tempi sono maturi. È giusto fare un passo indietro, lasciare spazio ai nuovi talenti che stanno crescendo, forti e pronti, e che sono certa sapranno scrivere pagine ancora più belle di quelle che abbiamo già vissuto. Lo ammetto, mi mancherà tutto (...), perfino le delusioni, perché anche quelle ci hanno rese più forti. Ma soprattutto, mi mancheranno le emozioni. Le vittorie condivise con compagne eccezionali, donne e atlete straordinarie con cui ho percorso un cammino indimenticabile. Ringrazio i ct che hanno creduto in me, che mi hanno scelta, allenata, spronata. Un grazie speciale va alla mia famiglia: sempre al mio fianco, nei momenti belli e soprattutto in quelli più difficili. Ciao, Nazionale. Con infinito amore, la tua Moki".