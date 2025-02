Il libero Balaso guarda avanti: "Lube, va difeso il terzo posto"

Giampaolo Medei ha concesso il lunedì libero ai suoi nonostante l’impegno infrasettimanale, non un premio ovviamente ma magari un modo per far liberare la testa e favorire il ripristino di un motore che, dopo 9 successi di fila, domenica era ingolfato a Modena. I biancorossi dunque si sono ritrovati in palestra ieri svolgendo una doppia seduta di allenamento e iniziando così la fase di preparazione per domani sera, per la semifinale di andata di Challenge Cup contro Sk Ankara. Civitanova sta imparando a conoscere i rivali, team decisamente meno forte rispetto alle altre due compagini della capitale turca (Halkbank e Ziraat), battibile, anche se schiera qualche elemento ben conosciuto come il martello 40enne Salvador Hidalgo o l’americano Muagututia. Dopo aver alzato la Coppa Cev l’anno scorso alla guida dei polacchi di Resovia, il coach vuole un’altra finale europea e un altro trofeo stagionale dopo la Coppa Italia. Sulla stessa linea capitan Fabio Balaso che ieri ha parlato all’emittente e partner del club di Civitanova, Radio Arancia: "Il giro a vuoto a Modena ci ha lasciato l’amaro in bocca – ha detto il libero – ma è stato istruttivo e ci farà crescere ancora. In ottica più ampia sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo. Ora dobbiamo ripartire con la testa giusta per affrontare nel migliore dei modi un periodo duro con partite toste e un calendario fitto. Non faremo molti calcoli, anche se in campionato è necessario difendere il terzo posto, ma saremo concentrati sui singoli match, a partire dal prossimo. Non dovremo sottovalutare Ankara – ha concluso il giocatore – perché vanta giocatori esperti nel roster".

Quello di domani sarà il primo di due incontri di fila all’Eurosuole Forum, perché domenica per la terz’ultima giornata di regular season di SuperLega la Lube riceverà Taranto e giocherà nuovamente in orario serale, per la precisione alle 20.30. Le gare in notturna diventeranno una consuetudine per i biancorossi a breve termine, alla stessa ora infatti verrà recuperata giovedì 20 la trasferta di Padova che era stata posticipata in virtù della partecipazione di Civitanova al Mondiale per Club.

Inoltre è notizia fresca di ieri lo spostamento della trasferta a Trento per il penultimo turno di campionato. Era in programma domenica 23 ed invece è stata anticipata a sabato 22 con fischio d’inizio appunto alle 20.30! Contro Taranto e contro Trento la Lube andrà in diretta su Rai Sport.

Andrea Scoppa