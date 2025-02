Il libero Scanferla avverte la Lube. "Adesso la squadra è al completo, in campo si vedrà un altro Piacenza»

Tra le armi migliori che la Gas Sales Bluenergy sfodererà domani per provare a fermare la Lube bestia nera e negarle l’ennesima gioia in Emilia, c’è il libero Leonardo Scanferla. Il bravo difensore classe 1998 e nel giro azzurro (anche se alle ultime Olimpiadi gli è stato preferito Laurenzano come 13°), parla al Carlino alla vigilia della sfida di regular season valida per la 7ª giornata di ritorno. Un incrocio importante perché domani alle 16, con diretta su Rai Play, verranno messi in palio punti preziosi in chiave playoff. La Lube si presenta al PalaBanca terza con 36 punti mentre il team di Anastasi è a 35 con, però, una gara in più e un calendario ben peggiore per il finale. Piacenza è reduce dalla prima sconfitta del girone di ritorno, maturata a Milano quando stava vincendo 0-2, un motivo in più per rifarsi oltre al desiderio di rivalsa nei confronti di Civitanova che ha vinto 8 trasferte su 8 contro gli emiliani!

Scanferla, dovete sconfiggere una Lube che è in grande forma e carica dopo la vittoria della Coppa Italia. Come finisce contro la vostra bestia nera?

"Siccome sono scaramantico, dico che perdiamo al 5°set".

All’andata stop 3-0 ma eravate senza Kovacevic e Simon. Insomma non era la vera Piacenza...

"No infatti. Da due settimane siamo al completo, possiamo fare prestazioni decisamente più alte e far vedere chi siamo".

L’eventuale sconfitta peserebbe più per voi considerato che la Lube ha una gara in meno e poi siete attesi da tutte le big...

"Vero che diversi scontri diretti li potremo giocare in casa, ma sicuramente dobbiamo fare più punti possibili. Non tanto per la lotta al terzo posto, quanto per essere certi di terminare tra le prime quattro e usufruire così del fattore campo nel primo turno dei playoff".

La Lube in questa stagione è diventata micidiale a servizio. Da libero della squadra una responsabilità in più...

"In effetti la Lube quest’anno ha nel servizio un grande punto di forza. Ha battitori tutti temibili, chi va di potenza vedi Lagumdzija o Nikolov e chi di fantasia come Loeppky. Inoltre sbaglia poco. Dovremmo essere assai continui in ricezione e nel gioco".

Piacenza-Civitanova significa anche Scanferla contro Balaso. Il suo omologo è stato eletto Mvp della Final Four di Coppa Italia, cosa che mai era accaduta. È il più forte nel ruolo?

"Secondo me sì e lo sta dimostrando da anni".

Voi vi conoscete bene...

"Vero perché ci conosciamo dai tempi di Padova quando io praticamente ero il suo vice e da allora per me è un riferimento, cerco di raggiungere il suo livello. Penso che prima della gara andremo a prenderci qualcosa insieme".

Cosa vorrebbe "prendere" invece in campo da Balaso?

"In ricezione lo ritengo tra i più forti in assoluto, dovrei rubargli qualcosa in quel fondamentale".