Il preparatore atletico Merazzi. "Lube, annata tra le più emozionanti. Nikolov e Balaso, recuperi super»

Il recupero di Nikolov dopo la delicata operazione, il ritorno in campo lampo di Balaso, la grande intensità sprigionata dalla squadra durante una stagione sorprendente, esaltante e stancante visto che la Lube – eccezion fatta per il Mondiale - è andata fino in fondo in ogni competizione giocata. I vice campioni d’Italia sono stati creati dal dg Cormio, hanno saputo migliorarsi grazie agli allenamenti e alle idee di coach Medei, ma gli stessi giocatori considerano Max Merazzi tra gli ingredienti principali del processo che ha generato l’alchimia vincente. Il preparatore atletico nel 2025-2026 vivrà addirittura la 15ª stagione in biancorosso. "Sono stato davvero felice e soddisfatto per il recupero di Nikolov – esordisce il custode dei muscoli degli atleti di Civitanova – l’estate scorsa ha affrontato un intervento delicato alla schiena e la ripresa si prospettava come una montagna da scalare. Ricordo quando lo facevo nuotare e aveva difficoltà oggettive, ma con dedizione e lavoro è tornato il grande talento che tutti conosciamo e che sa fare la differenza in campo".

Qualcuno l’ha sorpresa in palestra? "Se devo parlare di un giocatore inesauribile, il capitano. Solo la frattura alla mano e l’intervento chirurgico sono riusciti a limitarlo, ma non a fermarlo del tutto. ‘La macchina’ ha ripreso presto ad allenarsi bruciando le tappe, sempre con la supervisione dallo staff sanitario. Come abbiamo fatto a realizzare il recupero lampo? In questi casi dipende dal coraggio e dalla determinazione dell’atleta. Balaso ha capito il momento cruciale per la squadra e ha espresso la volontà di tornare a disposizione il prima possibile".

Il ritorno in Champions League è sinonimo di un’annata più dura a livello di intensità? "Non penso che ci possano essere grandi differenze. Abbiamo appena affrontato viaggi massacranti e trasferte scomode. Tra l’altro la Challenge Cup, considerata spesso una kermesse agevole, ha visto sfidarsi in finale squadre come il Lublin, poi campione di Polonia, e la Lube, finalista Scudetto in Italia. Insomma, veniamo da una Coppa ostica per motivi logistici e tecnici. Il valore medio della prossima Champions sarà più alto rispetto alla stessa 2024/25. I giovani faranno più esperienza, ma il dispendio energetico sarà simile".

Come colloca la stagione appena conclusa in una sua classifica virtuale in biancorosso? "In alto, è stata una buona stagione. Non solo per la Coppa Italia vinta. Non abbiamo avuto tanti problemi fisici, siamo riusciti ad amalgamare un gruppo rinnovato e a crescere sotto tutti gli aspetti confezionando una rimonta in semifinale contro Perugia che ha mandato in estasi i tifosi. Un’annata tra le più emozionati di sempre".