Il primo allenamento di Loeppky. "La Lube ha la stoffa per fare bene. Ho fiducia per una grande stagione»

Dopo il lunedì dedicato ai rientri di Balaso e Bottolo, il martedì ha riservato alla Lube il momento dell’incontro con Eric Loeppky. Il primo colpo da parte della società, nel senso che è stato il primo ad essere ufficializzato il 14 maggio, ma di fatto è stato tra i primi anche ufficiosamente, noi scrivemmo già a inizio febbraio che il dg Cormio lo aveva bloccato. Lo schiacciatore canadese classe 1998 è il rinforzo più importante in questa sessione di mercato, nell’ultima stagione è stato uno degli atleti più importanti nella favola della Mint Monza arrivata a giocarsi la finale scudetto contro Perugia. Inoltre si ricorda l’exploit di Loeppky all’Eurosuole Forum per gara1 dei quarti playoff (Mvp con 28 punti, il 60% in attacco, 2 ace e soli 2 errori su 17 battute, 56% in ricezione). Lo schiacciatore, anche lui reduce dalle Olimpiadi, ieri chiacchierando con l’ufficio stampa della Lube ha trovato molte analogie tra il nuovo club e quello precedente, cosa che è ben inaugurante. La sua prima giornata si è aperta con una seduta atletica al campo da calcio di Santa Maria Apparente, nel pomeriggio ha svolto l’allenamento tecnico in palestra. "L’impatto – ha detto – è stato meraviglioso, sono entusiasta di essere in un grande team per allenarmi in un palas che ha fatto la storia. Sono in fibrillazione all’idea che manchi poco più di un mese all’inizio del campionato. Il primo allenamento è andato nel migliore dei modi, guardando il gruppo vedo punti di contatto con la mia esperienza dello scorso anno a Monza perché ci sono molti giovani di valore intorno a me, uniti e gasati per quest’avventura da affrontare insieme senza proclami, ma con tanta positività. Non vedo l’ora di raccogliere questa sfida. Vengo da un’estate piena, tra la Vnl e le Olimpiadi, mi sento più forte dopo queste esperienze e sono pronto per scrivere nuove pagine del mio percorso, fiducioso di vivere una grande stagione. Il primo obiettivo è di mettermi alla prova e di trovare la miglior intesa possibile con la squadra. Penso che questa Lube abbia la stoffa per regalarsi delle belle soddisfazioni".

Andrea Scoppa