Il primo turno infrasettimanale. Modena con Padova e poi con Civitanova

Dopo diversi big match tra sabato e domenica, il primo turno infrasettimanale non riserverà incontri davvero di cartello. Saranno 5 le partite oggi perché Monza-Verona è stata anticipata alla scorsa settimana e dunque riavremo una classifica più precisa. Si gioca alle 18 Taranto-Perugia, le altre alle 20.30 e spicca Milano-Trento, poi Modena-Padova e Piacenza-Cisterna (in Rai). Si ricomincia dopo una 4ª giornata di regular season che ha visto firmati dai due sodalizi lombardi gli unici 3-0, entrambi in casa. Monza è stata pure la squadra che ha attaccato meglio, ha avuto il 61% contro Taranto diventata il nuovo fanalino di coda di SuperLega ed unico team senza successi. In ricezione nessuno come Trento che ha superato 3-1 Piacenza rispondendo al servizio di Simon e compagni col 37%. I campioni d’Italia e ancora Monza hanno fatto più ace di tutti nel weekend arrivando a 10 battute vincenti, Verona infine ha spiccato per muri, 14. Sempre un atleta scaligero, Mozic, è stato il top scorer con 30 punti. Da inizio campionato è Szwarc il più prolifico con 4,93 puntiset, alle sue spalle proprio Lagumdzija con 4,86 e terzo il catanese Buchegger con 4,79. Da segnalare Nikolov 12° con 4,07.

