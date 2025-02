Il protagonista. Podrascanin: "La partita promette spettacolo»

Gli ex più illustri (poi ci sono anche Pesaresi e Garcia) hanno parlato alla vigilia. Ecco Podrascanin: "Anche se il match non conterà nulla per la nostra classifica, quando si incrociano Lube e Itas è sempre uno spettacolo! Cerchiamo una buona prova al di là dei punti, dobbiamo riscattare la gara altalenante di Padova in vista della trasferta in Turchia e della fase calda della stagione. Con Trento abbiamo giocato tante volte e ci conosciamo bene, per me ovviamente sarà un momento speciale perché ho passato 4 anni bellissimi in gialloblù, anche da capitano, vincendo Scudetto e Champions". Così Rychlicki: "A partire dalla sfida con la Lube avremo la possibilità di lottare per il primo posto nella classifica di regular season. È un bellissimo stimolo pur sapendo che dipenderemo non solo dai nostri risultati, ma anche da quelli degli altri. Proveremo a vincere anche contro Civitanova per restare in corsa sino all’ultima giornata".