Il successo su Ravenna: "Macerata non molla mai"

"Siamo una squadra che non molla e quando non molli dai sempre filo da torcere agli avversari". Romano Giannini, coach del Banca Macerata Fisiomed, individua la caratteristica della sua formazione che ha superato al tie break anche l’ostacolo Ravenna dopo quello all’esordio a Catania nel campionato di A2 di volley maschile. "Siamo una squadra nuova – spiega – e nelle prime gare è naturale soffrire e fare fatica, ma i ragazzi non mollano e poi abbiamo elementi che sanno giocare a pallavolo".

È emerso anche un altro aspetto: l’apporto della panchina nei momenti difficili. "In effetti – spiega il tecnico – dalla panchina sono arrivati quei 2-3 cambi che hanno dato una nuova verve". La partita con Ravenna ha offerto anche dei momenti difficili, i romagnoli si sono dimostrati un osso duro. "Abbiamo sofferto in ricezione perché hanno battuto molto bene, quando è così c’è il rischio di perdere la pazienza e infilarsi in una situazione rischiosa. Per poco più di 10 minuti siamo stati in difficoltà tra il secondo e il terzo set, meglio sotto quel profilo nel quarto set". Il giovane libero Diego Dolcini aggiunge un altro elemento. "Sono contento, sono entrato in un momento difficile, abbiamo difeso molto – dice – e siamo soddisfatti per risultato e prestazione. Siamo stati molti attenti in difesa, era fondamentale e questo ci ha tenuto in gara: siamo soddisfatti anche perché abbiamo approfondito molto questo aspetto in settimana". E adesso all’orizzonte c’è Pineto. "Domenica – conclude coach Giannini – ci attende una partita complicata, loro hanno 2-3 elementi di altissimo livello, ma noi dobbiamo continuare su questa strada".

Questo il commento di Antonio Valentini, coach del Ravenna, sulla partita disputata al Banca Macerata Forum. "Ci sono mancati un po’ di cinismo, soprattutto nel quinto set, – spiega – e un po’ di esperienza nei frangenti clou, però siamo stati bravi, nonostante un inizio di primo set in salita, a rientrare, a sistemare alcune situazioni e ad andare in vantaggio. La squadra mi è poi piaciuta in ricezione". Il tecnico ribadisce la gioventù della rosa. "Non scordiamoci – dice – che siamo una squadra molto giovane, forse la più giovane del campionato, e talentuosa con ampi margini di crescita e stiamo lavorando molto in progressione per far emergere i suoi grandi valori".