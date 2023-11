Il superclassico Modena-Lube. Qualche assenza per Petrella,. Civitanova cerca il colpaccio

Domenica di esami importanti per le favorite di SuperLega e anche la Lube è attesa da uno dei big match della 6ª giornata. Nell’insolito orario delle 16 i biancorossi giocano a Modena contro la Valsa Group dei tanti ex. Torna il superclassico della pallavolo italiana, è addirittura confronto n.107 tra gli emiliani club più titolato di tutti e Civitanova società che ha vinto più titoli dal 2000. Non è l’unico incontro di cartello perché oggi alle 17.30 c’è Perugia-Piacenza (diretta su Rai Sport) e alle 18 i campioni di Trento se la vedranno con la rivelazione Monza. Per Modena e Civitanova, rispettivamente sesta e quinta un punto in più, la sfida darà indicazioni interessanti e soprattutto i punti potrebbero pesare per avere i quarti di Coppa Italia in casa. Nel tempio del volley, il PalaPanini, la Valsa Group sarà costretta a qualche defezione. Sicuramente out il libero Federici e l’opposto di riserva Pinali, in forse pure Sapozhkov per problemi alla schiena che l’anno scorso, a Verona, ha avuto una media punti più alta di Lagumdzija. Mercoledì il gigante non è sceso in campo e il debuttante coach Petrella (34 anni con alle spalle la gavetta come vice Lorenzetti) ha utilizzato Davyskiba opposto. L’incrocio presenta tanti ex ma Juantorena è quello più atteso, tra l’altro reduce nel 3-1 su Padova dalla sua miglior prova in gialloblù. È la prima volta che sfida la Lube dopo aver abbandonato la nave da capitano a mercato già completato e per giunta è tornato in Italia dopo aver più volte sbandierato che non avrebbe giocato qui per altri team. L’impressione è che gli oltre cento supporters biancorossi a Modena non lo fischieranno e Juantorena verrà "perdonato". Gli altri ex sono comunque illustri come Bruno e Stankovic, quest’ultimo alla Lube dal 2010 al 2019. Civitanova risponde con Zaytsev (due anni a Modena) mentre Anzani e Lagumdzija hanno militato in Emilia una sola stagione.

Per il gruppo di Blengini si tratta della seconda trasferta in 8 giorni e la proprietà si attende una prestazione ben diversa rispetto a Milano. Urge maggiore continuità e violare il PalaPanini, pur con avversari indeboliti dalle assenze, significherebbe tanto.

A livello tecnico focus sul cambio-palla, aspetto che la squadra deve migliorare e che potrebbe essere "aiutato" dal fatto che Modena è ultima per muriset. Curiosità infine per la prova di Zaytsev che è reduce dalla peggior esibizione stagionale e da un periodo negativo.

Le probabili formazioni

Valsa Group Modena: palleggiatore Bruno; opposto Davyskiba; schiacciatori Juantorena e Rinaldi; centrali Brehme e Sanguinetti; libero Gollini. A disposizione Boninfante, Sapozhkov, Sighinolfi, Stankovic. All. Petrella.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Zaytsev e Nikolov; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Bottolo, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

