IL TEST. Oggi Macerata all’esame dei biancorossi di coach Medei

Secondo test pre-campionato per la Lube che oggi, alle 17, gioca l’unico allenamento congiunto contro team di A2, sarà derby contro Banca Macerata Fisiomed di coach Giannini. Un ex illustre, il portopotentino infatti fino a giugno e per quattro stagioni è stato il secondo allenatore a Civitanova. Ingresso libero all’Eurosuole Forum per gli appassionati e per i vice campioni d’Italia sarà il primo di ben tre impegni fino a sabato. Una settimana pienissima che proseguirà giovedì con la trasferta a Perugia, quindi sabato a San Severino la sfida con Modena. Nel roster di Banca Macerata Fisiomed figurano quattro giocatori cresciuti nell’Academy biancorossa: il centrale Ionut Ambrose, il collega Tommaso Fabi, lo schiacciatore Alessandro Talevi e il libero Diego Dolcini. Per Medei sarà un’altra occasione per sviluppare le nuove scelte tattiche e migliorare la condizione di tutti così da raggiungere prima possibile la continuità. Una Lube che sarà ancora a ranghi ridotti a causa dell’assenza di alcuni big impegnati al Mondiale. Proprio ieri Nikolov ha nuovamente trascinato la Bulgaria, 3-0 al Portogallo con 19 punti (67% d’attacco per Alex) e pass per i quarti dove avversari saranno gli Usa. Ottimo lavoro per il ct Blengini, si tratta infatti del miglior risultato per la nazionale bulgara negli ultimi 15 anni.

an. sc.