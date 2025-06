In biancorosso l’opposto Kukartsev: "Che bello schiacciare per la Lube"

È il nuovo opposto il secondo acquisto ufficializzato dalla Lube in questa finestra di mercato. Proprio come avevamo anticipato in esclusiva, i vice campioni d’Italia hanno ingaggiato Pablo Kukartsev, martello argentino classe 1993. L’uomo di esperienza di cui parlava settimane fa al Carlino il dg Cormio, la pedina di garanzia qualora il sistema a tre schiacciatori non dovesse risultare efficace con costanza. "Kuka" peraltro ha tutto per giocare da titolare…. Alto 203 cm, figlio degli ex pallavolisti russi Sergej Kukartsev e Mila Koukartseva (altro figlio d’arte in rosa dopo Boninfante, Nikolov, Loeppky, Duflos-Rossi e Tenorio!) nelle ultime due stagioni Kukartsev si è messo in evidenza in Francia con il Tourcoing Lille Metropole, team con cui ha conquistato pochi mesi fa la Coppa nazionale. Inoltre ha appena affrontato la prima tappa della Volleyball Nations League, sfidando proprio l’Italia in una gara che lo ha visto segnare 18 punti. Per l’argentino quella di Civitanova sarà la prima volta in SuperLega, ma Kukartsev non dovrebbe accusare il colpo. Dalla sua infatti ha precedenti non solo in Francia, ma anche in altri campionati europei come la Spagna e nel 2022/23 si è dimostrato degno avversario proprio della Lube nel girone di Champions League come terminale offensivo dello Knack Roeselare. I belgi uscirono dal gruppo come terzi e finirono in Cev, perdendo l’ultimo atto contro Modena. "Ringrazio la Lube per la fiducia – le primissime parole dell’opposto – l’opportunità e il privilegio di poter lottare per i colori biancorossi. La priorità è mandare un forte abbraccio ai tifosi, che conosco da rivale e che reputo incredibili, capaci di creare atmosfere meravigliose dando una marcia in più alla squadra. Sfrutterò al meglio ogni allenamento e ogni gara per continuare a imparare e migliorare come giocatore. Irrompere in uno dei campionati più duri al mondo mi perfezionerà, sarà un anno fantastico. Giocare contro la Lube in Champions League è stato pazzesco perché mi sono messo alla prova contro dei top player al cospetto di una delle migliori squadre del pianeta. Schiacciare per la Lube sarà eccezionale, mi ambienterò in fretta, con le lingue me la cavo, spagnolo e italiano sono simili. Non resta che lavorare, darò tutto per la maglia". In Spagna si è laureato tre volte miglior opposto (2 in campionato una in coppa), due volte miglior marcatore e due Mvp del torneo, una volta miglior servitore della massima serie ed Mvp della Coppa del Re. La stagione in Belgio è valsa all’attaccante argentino il titolo di miglior opposto, impresa bissata in Francia e raddoppiata con l’aggiunta del riconoscimento di miglior marcatore.