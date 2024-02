IN CAMPIONATO. Strana domenica all’Opiquad Arena

Sarà una domenica particolare all’Opiquad Arena di Monza che alla luce di un calendario fitto di impegni ospiterà nello stesso giorno due partite. Nell’inconsueto orario delle 12 le prime a scendere in campo saranno le ragazze dell’Allianz Vero Volley Milano, che se la vedranno nell’anticipo della nona giornata di serie A1 con l’Aeroitalia Smi Roma. Alle 17.30 toccherà quindi ai ragazzi della Mint Vero Volley Monza sfruttare il fattore campo nell’ultimo turno della regular season di Superlega. Un successo con la Cisterna Volley potrebbe anche valere il quarto posto finale in una classifica ancora cortissima che vede per ora i brianzoli sesti.

A.G.