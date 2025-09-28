In campo i biancorossi Balaso, Bottolo, Gargiulo e Nikolov. Italia-Bulgaria: è derby nella finale del Mondiale

Un mondo di Lube! Sarà Italia-Bulgaria alle 12.30 la finale del Mondiale di pallavolo e sarà derby biancorosso a Manila. L’ultimo atto della kermesse iridata vedrà 4 atleti di Civitanova sfidarsi oggi, da una parte i nostri Balaso, Bottolo e Gargiulo, dall’altra Nikolov. Più Zhelev, in forza a Banca Macerata Fisiomed. L’Italia difenderà il titolo del 2022 con la possibilità di ripetersi. Il ct De Giorgi dopo 3 mondiali da giocatore, va a caccia del 5° alloro: non ci è riuscito nessuno. Dovrà provarci contro Blengini! Eh sì, c’è un bel po’ di (ex) Lube in panchina perché "Chicco" è il selezionatore che ha guidato la giovane Bulgaria a un risultato storico. Mai i balcanici hanno trionfato a livello continentale, il top è stato l’argento nel 1970 e l’ultima medaglia, di bronzo, risale al 2006. Due coach che hanno lasciato grandi ricordi alla Lube, due italiani, a conferma che il volley è roba nostra. Ieri l’Italia ha schiantato la favorita Polonia. Lo ha fatto recuperando 3-4 punti di svantaggio all’inizio di ogni set, giocando con precisione e dedizione, ad esempio tra difese e coperture, battendo meglio (7 ace a 3) e imponendosi di squadra. Coraggiose e perfette le mosse di De Giorgi: togliere Gargiulo per Anzani nel 2° set o inserire Sani per la battuta. In precedenza la Bulgaria aveva steso 3-1 la Repubblica Ceca: sontuoso Nikolov, per Alex 31 punti (Zhelev non è entrato).

Andrea Scoppa