In palio punti salvezza. Cbf Balducci all’assalto

Stasera al palas di Macerata sono in palio punti pesanti tra CBF Balducci e Omag-MT San Giovanni in Marignano, si tratta infatti una sfida molto importante per mantenere l’A1 di volley femminile. Nel posticipo delle 20.30 si affrontano le due neopromosse con le romagnole che hanno caratterizzato la scorsa A2 vincendo il campionato e la Coppa Italia, mentre le maceratesi sono salite di categoria conquistando i playoff. Le arancionere arrivano alla gara dopo la buona prestazione esterna contro la corazzata Milano nonostante la sconfitta e sono a quota 5 in classifica, frutto di una vittoria piena e due ko al tie break, le romagnole, ferme a 0 punti e 0 set vinti, cercheranno di muovere la graduatoria dopo un inizio caratterizzato da un calendario complicato.

"Stasera – dice Giulia Bresciani, libero della CBF Balducci – ci attende l’ennesima sfida importante della prima parte di stagione. Anche per San Giovanni, come per noi, sarà una partita di grande valore: entrambe stiamo lottando per rimanere in A1. Ci aspetta una bella gara, intensa e combattuta. Dopo le positive sensazioni arrivate da Milano, siamo tornate al lavoro con concentrazione e determinazione, pronte a dare il massimo in vista dell’impegno di stasera". È possibile acquistare il biglietto on line sul circuito Vitaticket e al botteghino del palas a partire dalla 18.30.

La Omag-MT San Giovanni in Marignano ha mantenuto in parte l’ossatura della squadra che ha conquistato la promozione in A1, a partire da coach Massimo Bellano. La regia è affidata ad un nuovo arrivo, la tedesca Sarah Straube, in diagonale con la confermata Serena Ortolani (in alternativa nel ruolo di opposta la brasiliana Edinara Brancher). Al centro l’ex arancionera Sara Caruso assieme a Sveva Parini, altra conferma (in dubbio l’utilizzo della centrale russa Elizaveta Kochurina, reduce da un infortunio). In banda a disposizione la collaudata coppia Alice Nardo-Anna Piovesan, oltre al nuovo innesto di Martina Bracchi. I libero sono Agata Tellone e Giada Cecchetto. "Affrontiamo – osserva Bellano, coach delle romagnole – una squadra che ha iniziato bene il campionato mettendo in difficoltà le avversarie. Penso quindi che stia attraversando un momento di fiducia. Per noi questa partita rappresenta uno snodo importante della stagione, affrontiamo un avversario che coltiva, come noi, l’obiettivo di mantenere nella categoria".

In campo diverse ex: Asia Bonelli, Clara Decortes e Giulia Bresciani a San Giovanni nel 2019/2020; Giorgia Caforio a San Giovanni nel 2022/2023 e 2023/2024; Alessia Mazzon a San Giovanni nel 2019/2020 e 2021/2022; Sara Caruso a Macerata nel 2024/2025. La partita sarà diretta da Alessandro Rossi e Giuseppe Curto.