In SuperLega sette giovani del vivaio Lube. Il maceratese doc è Larizza, ora al Monza

Tra gli oltre 150 giocatori che prenderanno parte alla SuperLega, sette vantano un passato nelle giovanili della Lube. E quattro sono nati in provincia, anche se sostanzialmente solo uno è davvero maceratese, "autoctono". L’elenco è composto da Enrico Diamantini, Jacopo Larizza, Leandro Mosca, Nicola Pesaresi, Francesco Recine, Marco Vitelli e Manuele Marchiani. L’unico maceratese purosangue è Larizza. Il centrale del 1998 è cresciuto nel vivaio biancorosso ed è anche approdato in Prima squadra nella stagione 2020-2021, quella del sesto Scudetto. La scorsa estate era di nuovo nella rosa di Civitanova prima dell’acquisto-ritorno di Podrascanin. Ora Larizza è un atleta di Monza. Come compagno di squadra e di reparto, avrà Leandro Mosca. Di due anni più giovane, Mosca è nato a Recanati ma di fatto è osimano e nella giovanili della Lube ci è stato di transito, nell’organico che nel 2019 ha vinto la Junior League. Anche Recine è nato a Macerata, nel 1999, quando papà Stefano era il direttore sportivo biancorosso. Lo schiacciatore è cresciuto nelle giovanili della Lube, poi la sua carriera ha preso strade diverse. E lontane, tanto che Recine nell’ultimo anno ha vissuto addirittura in Giappone. Adesso è rientrato in Italia e militerà nell’Allianz Milano. Curiosità, nel capoluogo nel 1998 è nato pure lo schiacciatore Tim Held. Sì perché papà Jan, nazionale olandese, proprio sul finire del millennio militò a Macerata. Nella futura A1 l’italiano Tim attaccherà per Padova. Sono nati entrambi a Loreto ed hanno avuto un passato in biancorosso sia il libero Pesaresi che l’alzatore Marchiani. Più importante il contributo che ha dato il primo, perché Pesaresi dopo le giovanili, è stato nella formazione maggiore nella stagione 2016-2017, vice di un certo Grebennikov e dunque ha festeggiato il primo tricolore vinto a Civitanova. Ora il 34enne è a Trento, riserva di Laurenzano. Marchiani invece milita a Grottazzolina dal 2018, anche l’alzatore classe 1989 ha avuto modo di affacciarsi con i grandi della Lube nell’annata 2010-2011. Non è nato nelle Marche, anzi è abruzzese, il centrale Marco Vitelli. Classe 1996, è stato nelle giovanili biancorosse e poi in Prima squadra dal 2014 al 2016, dall’anno scorso mura per Verona. Infine Diamantini. Lui è di Lucrezia ma ormai si può definire civitanovese d’adozione. Non solo per l’importante militanza alla Lube, nell’annata 2012-2013 e poi dal 2018 al 2024 come riserva di garanzia, ma anche perché il centrale 32enne è solito scendere a Civitanova spesso. È stato confermato a Cisterna.