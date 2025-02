In Turchia è dominio biancorosso. La Lube batte Ankara e va in finale

SK Ankara

Lube

SK : Kiyak, Avci 8, Karakoc ne, Edgar 10, Gokgoz 2, Erkan 3, Hatipoglu (L), Koc 1, Cengiz, Hidalgo 3, Dur 3, Bulbul ne, Kaya, Muagututia (L). All. Ozbey.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 11, Gargiulo 2, Loeppky 15, Orduna, Bisotto (L), Balaso (L), Boninfante 1, Poriya ne, Nikolov 1, Lagumdzija 11, Dirlic ne, Podrascanin 5, Bottolo 8, Tenorio ne. All. Medei.

Arbitri: Byhlin (Sve) e Simonovic (Svi).

Parziali: 19-25 (24’), 17-25 (22’), 16-25 (21’).

Note: Ankara battute sbagliate 11, ace 1, muri 2, attacco 41%, ricezione 36% (24% perfetta); Lube bs 14, ace 4, muri 9, attacco 55%, ricezione 49% (28%).

C’è un’altra finale per la Lube! Tutto liscio come l’olio in Turchia, i biancorossi fanno valere la loro maggior qualità e ad Ankara replicano il 3-0 d’andata, eliminando lo Spor Toto e conquistando l’ultimo atto della Challenge Cup. Medei aveva parlato di insidia-tifo caldissimo, invece il ritorno della semifinale si è giocato davanti a pochi intimi, forse per l’orario pomeridiano o forse perché per sfiducia... .Così Civitanova, con Lagumdzija tornato titolare, ha piazzato il blitz veloce in appena 67’, anche se il pass-finale era già stato preso con la conquista del secondo set. Una Lube ancora una volta equilibrata, bene in particolare Loeppky Mvp e top scorer.

Finisce nel migliore dei modi il tour de force iniziato giovedì a Padova e proseguito sabato a Trento, adesso i biancorossi possono tornare a Civitanova e riposarsi. Stasera conosceranno il nome dell’avversaria, al 99% Lublino (di Leon) che attende in casa Lisbona dopo averla surclassata 3-0 in Portogallo.

Primo set. Medei schiera la formazione-tipo, con Loeppky preferito a Nikolov e Podrascanin a Gargiulo. Dal 10-10 Civitanova prende 2-3 punti di margine e li conserva senza grandi problemi, spinta da un ottimo Loeppky da 8 punti. Nel finale i biancorossi aumentano la pressione col servizio, la ricezione turca va in affanno e si allunga 17-21. Podrascanin trova il set ball, chiude Loeppky.

Secondo set. Nonostante un paio di attacchi in rete, la Lube tiene il naso avanti anche in questo parziale: 6-10 su ace di Podrascanin. Ankara sembra senza risposte, tra lo svogliato e il disilluso (28% offensivo), Podrascanin di muro fa +7. Boninfante inizia a scegliere Chinenyeze che risponde a dovere e poi trova anche il muro del 15-23. Una invasione regala il set ball e il 5° block biancorosso, di Loeppky su Edgar, firma la qualificazione alla finale.

Terzo set. Raggiunto l’obiettivo, Medei va con il veterano Orduna. La Lube se ne va 14-21 asfaltando Ankara con un gran 71% d’attacco. Entrano Gargiulo e Nikolov. Il match point è di Loeppky con un ace beffardo, poi Boninfante inventa in volo un primo tempo dietro per Gargiulo.

Andrea Scoppa