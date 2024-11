IN TURCHIA. La denuncia di Diouf: "Arbitri minacciati»

La pallavolista milanese Valentina Diouf, in forza al Volley Mulhouse Alsace, dopo la sconfitta con il suo club, in Champions, contro la squadra turca del Kuzeyboru Aksaray ha condiviso uno sfogo, denunciando il comportamento antisportivo del tecnico turco Bedestenlioglu. "Non ho mai visto un allenatore minacciare i giudici di linea durante un match. Il video challenge deve diventare d’obbligo anche in Europa" G.L.