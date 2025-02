Infermeria. Lagumdzija, l’infortunio non preoccupa

Il giorno dopo giungono conferme, fortunatamente non è serio l’infortunio occorso a Lagumdzija. Domenica proprio in avvio di partita l’opposto è caduto, dopo il salto per schiacciare, sul piede di Held e la sua caviglia si è girata. Adis è uscito dal taraflex dolorante ma sulle sue gambe, pertanto l’impressione era che il mancato riutilizzo fosse più che altro per prudenza e proprio ieri la Lube l’ha confermata mediante una nota di aggiornamento sulle condizioni dell’atleta. "La Volley Lube comunica che nell’incontro di domenica sera contro la Gioiella Prisma Taranto l’opposto Adis Lagumdzija ha riportato una distorsione di lieve-media entità alla caviglia destra dopo uno scontro fortuito di gioco. Non si segnalano importanti segni di instabilità né altre criticità. Le condizioni dell’atleta saranno monitorate quotidianamente dallo staff sanitario. Il tesserato biancorosso riprenderà l’attività con un approccio graduale in vista dei prossimi impegni ufficiali del club".