Interviste. Medei: "Un risultato di cui andare fieri». Boninfante: "La squadra è cresciuta tantissimo»

La Lube disputerà la seconda finale di Challenge Cup della sua storia, la seconda in altrettante partecipazioni. Era infatti dalla stagione 2010-2011 che Civitanova non gareggiava in questa competizione, dopo era sempre stata protagonista in Champions. La finale sarà con match di andata e ritorno, prima uscita in trasferta l’11, il 12 o il 13 marzo, ritorno all’Eurosuole Forum il 19. Al termine dello 0-3 di Ankara, così coach Medei: "La squadra si è comportata molto bene, i ragazzi hanno cominciato la gara con il giusto piglio rendendo facile un match che sarebbe potuto diventare complicato. L’abbiamo fatta diventare una partita semplice. Ci tenevamo molto a vincere e raggiungere la finale, ora ce la godremo tutti insieme. Questo è un risultato di cui andare fieri, ma anche un’occasione di crescita per il gruppo. Siamo fuori da una settimana visto che dopo le partite a Padova e a Trento non siamo tornati a Civitanova, ma siamo venuti in Turchia facendoci trovare pronti per un confronto a cui tenevamo molto".

Le parole di Bottolo: "Abbiamo raggiunto un risultato molto importante e lo abbiamo fatto a tempo record, chiudendo il discorso dopo appena due set per poi terminare l’incontro con il massimo scarto. Per noi contava parecchio ritrovare il ritmo giusto dopo le sconfitte a Padova e Trento. Abbiamo dato la risposta che volevamo in campo e ora torniamo a focalizzarci sulla SuperLega".

Infine Boninfante: "Volevamo la finale. In questo nostro cammino europeo siamo stati bravi a restare sempre sul pezzo, nonostante affrontassimo avversari che conoscevamo poco. Siamo stati determinati e non abbiamo sottovalutato nessuno, questa è la chiave che ci ha permesso di andare avanti. Da agosto siamo molto cresciuti, individualmente e come squadra, siamo felici e vogliamo continuare a migliorare, questo passaggio del turno ci dà un’ulteriore motivazione"

an. sc.