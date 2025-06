Ionut Ambrose si unisce alla Banca Macerata Fisiomed per l'A2 di volley maschile

Ufficializzato il centrale Ionut Ambrose dalla società Banca Macerata Fisiomed, si tratta di un giocatore del 2004 per 210 centimetri nato a San Severino e originario di Montecassiano, che si aggiunge a Bara Fall nel reparto della squadra che affronterà l’A2 di volley maschile. È cresciuto nel vivaio nella Lube, dove ha avuto anche l’opportunità di partecipare a match ufficiali della prima squadra, senza però trovare spazio in campo, poi ha maturato esperienze con il Cus Cagliari (A3) e lo scorso anno è stato ad Aversa (A2) dove ha firmato 175 punti e 12 aces. Importantissimo anche il palmares giovanile di Ionut, convocato nel 2020 anche dal dt Velasco nel percorso verso l’Europeo di categoria. Le sue esperienze in nazionale italiana giovanile gli sono valse anche due ori: il primo all’Europeo U20 e il secondo alle Olimpiadi Giovanili Eyof. "Mi è piaciuto il clima tra tifosi e squadra – sono le prime parole di Ambrose – quando da avversario lo scorso anno ho giocato qui. So che a Macerata si lavora bene, in tranquillità: questi aspetti hanno inciso sulla scelta". Si profila un’A2 difficile. "Il livello – spiega – è in continua crescita e ogni partita sarà una battaglia. Ormai non ci sono squadre top e minori, non esiste una grande differenza di livello, quindi dovremo dare il massimo in ogni circostanza, ma sono sicuro che lo daremo. Questa stagione, poi, mi aspetto di crescere, di migliorare tecnicamente e mentalmente". E per Ambrose c’è anche la possibilità di giocare a due passi da casa. "Sarà molto interessante e bello scoprire cosa significa giocare davanti ai familiari e agli amici che tifano per te, finora ho sempre incontrato affrontato da avversario".