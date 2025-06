Italchimici Foligno trionfa nei play-off, battuta Cascia Pallavolo

ITALCHIMICI

3

CASCIA PALLAVOLO

2

(25-18, 26-28, 25-19, 23-25, 15-10)

: Giustini 27, Maracchia 18, Carbone 13, Volpi 10, Merli 7, Costanzi, Schippa (L1), Bregliozzi 4, U

rbani, Alsiani (L2). N.E. – Sirci,

Giordani, Pitton, Malvestiti. All. Riccardo Provvedi.

CASCIA: Sorrenti 16, Musco 15, Bevilacqua 15, Beddini 9, Mbacke 5, Scrollavezza 5, Buttarini (L1), Fuganti Pedoni, D’Ippolito (L2).

N.E. – Staccini, Lelli, Gioacchini, Cagnoni, Pani, Paolini, Malatesta.

All. Fabrizio Buttarini.

Arbitri: Roberto Ambrosi

e Valerio Merendelli.

Lo spareggio della finale nei play-off promozione della serie C maschile sorride alla Italchimici Intersistemi Foligno che festeggia così con tutta la squadra, tifosi e società il grande traguardo. La terza sfida della serie è stata la conclusione più giusta di un campionato equilibrato ed avvincente, con l’ambiziosa Cascia Pallavolo che ha combattuto fino alla fine e ceduto con l’onore delle armi dopo una gara-due praticamente perfetta.

La miglior efficienza d’attacco dei falchetti di coach Riccardo Provvedi e l’ingresso in regia dell’esperto Bregliozzi, sono stati gli ingredienti in più per centrare il prestigioso obiettivo.

Migliore realizzatore del match Filippo Giustini, vera spina nel fianco avversario. Festa grande per il tecnico Provvedi che torna su di un palcoscenico nazionale dopo anni di assenza. Gli ospiti hanno venduto cara la pelle ed il tecnico Buttarini può essere comunque soddisfatto di quanto ha fatto la sua squadra che è riuscita

a portare allo spareggio la più quotata rivale.