Italchimici Intersistemi Foligno sfida Maxitalia Jumboffice Sesto Fiorentino: la svolta al Pala-Paternesi

La Italchimici Intersistemi Foligno torna tra le mura amiche del Pala-Paternesi (ore 18) per affrontare l’abbordabile Maxitalia Jumboffice Sesto Fiorentino; i falchetti si sono sbloccati e ora possono fare leva sulla spinta prodotta dal loro pubblico ma confidano anche sulla qualità del centrale Luca Bucciarelli. Mancano cinque turni per concludere la stagione in serie B1 femminile. Appuntamento difficile per la Lucky Wind Trevi che si deve recare in trasferta oggi per affrontare la Montesport Montespertoli, concorrente che si trova poco più in alto in classifica.