Italia batte Olanda 3-2: Velasco trionfa al PalaPanini dopo 28 anni

ITALIA3OLANDA2(25-14;30-32; 25-15; 24-26; 15-10)

ITALIA: Cambi 4, Omoruyi 12, Nwakalor 15, Frosini 17, Giovannini 12, Munarini 13, Fersino (L), Boldini, Nardo, Malual 10, Degradi 1, Nervini 3, N.e.: Gray, Sartori, Moro (L). All. Velasco.

OLANDA: Kuipers 8, Ten Brinke 12, van de Vosse 16, Kok 17, Stuut 9, van Aalen 2; Reesink (L); Vos 12, Jasper, Gerritsen, Jelsma. N.e.: Lyklema, Baijens, Jassen. All. Koslowski.

ARBITRI: Selmi, Cervellati.

NOTE: Durata set 23’ 39’ 22’ 31’ 16’ per un totale di 131’. Italia 87 su 119 (B.S. 7, Vinc. 6, Muri 18, E.P. 13), Olanda 76 su 96 (B.S. 12, Vinc, 3, Muro 9, E.P. 20)

Velasco torna al PalaPanini 28 anni dopo, e questa volta vince, anche se con molta fatica, la gara d’esordio di questo torneo organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo: un match interminabile, anche per colpa delle azzurre, che hanno perso ai vantaggi due set che avevano in entrambe le occasioni recuperato, dopo un inizio di parziale difficoltoso, niente in comune con primo e secondo set che l’Italia ha largamente dominato. Che fosse una Nazionale sperimentale, e che Velasco volesse sfruttare l’appuntamento per fare verifiche era abbastanza chiaro, e si può dire che le risposte siano arrivate, soprattutto da un muro granitico, ben 18 i punti conquistati, e da una ricezione largamente positiva, soprattutto con Fersino, la più continua delle italiane. Meno bene l’attacco, sia da posto 2, che da 4, ma soprattutto perché è mancata quella continuità che di fatto è costata due parziali, nonostante la valanga d’errori punto delle olandesi, implacabili alla mano, ma poco redditizie nel resto del gioco. Nell’altra partita della prima giornata della AIA Aequilibrium Cup, la Turchia, per quanto annunciata in formazione "B", si sbarazza abbastanza facilmente della Germania, battura 3-1 trascinata in attacco da una Carutasu spesso infermabile dal muro teutonico: oggi il torneo prosegue alle 16.30 con Germania – Olanda, mentre alle 20 l’Italia sfiderà la Turchia, in una gara che potrebbe già essere decisiva.

Riccardo Cavazzoni