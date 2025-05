Italia batte Turchia 3-2 nella AIA Aequuilibrium Cup: vittoria sofferta e decisiva

ITALIA 3 TURCHIA 2 (14/25 25/22 17/25 29/27 15/9)

ITALIA: Malual 21, Giovannini 3, Munarini 9, Cambi 3, Omoruyi 5, Nwakalor 13, Moro (L), Boldini, Frosini 4, Nardo, Degradi 10, Nervini 9. N.e.: Gray, Fersino (L), Sartori. All. Velasco.

TURCHIA: Ozdemir 6, Erkek 13, Kalac 11, Carutasu 18, Baladin 17, Uyanik 14, Yatkin (L), Diken 2, Sahin, Ozden, Curuk 2. N.e.: Akoz, Sahin, Akyol. All. Santarelli.

ARBITRI: Cerra - Pasquali.

NOTE: spettatori 3.500 per un incasso di 63.837 euro; Durata set 22’ 27’ 24’ 33’ 16’ per un totale di 122’. Italia 78 su 100 (B.S. 12, Vinc. 5, Muri 13, E.P. 13), Turchia 83 su 108 (B.S. 10, Vinc, 10, Muro 17, E.P. 12).

L’Italia vince una partita intensissima, e mette una seria ipoteca sulla vittoria nell’AIA Aequuilibrium Cup, dando importanti segnali a Julio Velasco, che può proprio essere contenuto della prova delle ragazze, di quasi tutte le ragazze che il tecnico ha potuto, dovuto, e voluto ruotare in campo per stroncare le velleità di una bella Turchia, arrivata fino ad un match ball nella quarta partita, che però l’Italia ha annullato, e poi rovesciato per andare ad un tie break sempre condotto in vantaggio.

Inizia malissimo la seconda giornata dell’Italia di Velasco, che si fa sorprendere dalla Turchia che parte sparata e strapazza le azzurre, capaci però, di riscattarsi nella seconda partita, che sembra riequilibrare la gara. In realtà la Turchia ritrova equilibrio, e continuità, e per l’Italia riprendono i momenti di difficoltà, dove le azzurre alternano cose positive, ad errori evitabili, che fanno pendere di nuovo il match in favore delle ospiti.

Nella quarta frazione l’Italia ha il merito di non arrendersi, e con gli innesti di Nervini e Malual prende il sopravvento, resiste al ritorno delle turche, e vince il parziale al quarto set ball, dopo aver annullato una palla partite alle biancorosse. Il tie break è tutto di marca italiana, ancora grazie a Nervini, MVP della gara, e Malual, ma anche agli attacchi della ritrovata Degradi.

L’AIA Cup si concluderà oggi con le ultime due partite, alle 14 la Turchia cerca la vittoria contro l’Olanda, mentre alle 17 l’Italia cerchera contro la ritrovata Germania un successo che valga il trofeo.

Riccardo Cavazzoni