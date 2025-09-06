Italia-Brasile, la madre di tutte le partite

Oggi alle 14.30 italiane (Rai 1, Dazn, Vbtv) l’Italvolley femminile di Julio Velasco affronterà il Brasile nella semifinale del mondiale (l’altra è Giappone-Turchia). Solo un allenatore e solo una squadra azzurra sono riusciti nell’impresa di salire sul tetto del mondo, finora: Berlino 2006, il ct era Marco Bonitta, romagnolo verace che ieri ha compiuto 62 anni e ora sta preparando il mondiale maschile nel quale guiderà la nazionale dell’Egitto.

Bonitta, come è finito ad allenare nella terra dei Faraoni?

"Loro volevano un allenatore italiano, una persona dentro la federazione ha fatto il mio nome e da cosa è nata cosa. È la prima volta che vengo a contatto con la realtà dell’Africa. Oltre a Egitto e Tunisia ci sono discreti giocatori in Libia e Algeria, le quattro nazionali che si contendono il titolo africano e che al mondiali ci saranno tutte. Sono anche le nazionali che hanno ragazzi che sono andati a giocare fuori dal paese di origine".

E se domenica lei non fosse più l’unico ct azzurro ad aver vinto un mondiale femminile?

"La vivrei molto bene, vorrei dire che resterei comunque l’unico italiano, ma in realtà Velasco ha la cittadinanza e comunque questa è solo una battuta. Se invece dovessi trovarmi ad essere accomunato a un grande come Julio in qualcosa, per me sarebbe solo un onore".

Anche perché in questa nazionale c’è lo zampino di Bonitta...

"Cinque giocatrici su sette erano con me all’Olimpiade di Rio, titolari, alcune molto giovani. Parlo di Orro, Egonu, Danesi, Sylla e De Gennaro, io avevo la Del Core come altra schiacciatrice e la Guiggi al centro, nel 2016. E comunque pochi si ricordano, ma arrivammo quinti in un girone nel quale le prime quattro arrivarono tutte in semifinale".

Si aspettava che bastasse un allenatore, per quanto carismatico come Velasco, a cambiare il volto di un gruppo?

"Prima di tutto ci tengo a dire che io sono amico di Davide Mazzanti e anche se non ha vinto cose della stessa importanza, secondo me ha ottenuto comunque risultati straordinari. Certo con Julio si sono azzerate le forze negative in tutti i sensi e sono state generate delle forze positive enormi. La prima mi sembra molto evidente, l’accettazione dei ruoli che ogni giocatrice ha all’interno della squadra. E poi ci sono talenti sbocciati come Antropova, che sarebbe titolare in qualsiasi altra nazionale, eppure sa bene qual è il suo posto, lo accetta e si rende protagonista tutte le volte che entra".

E i maschi come li vede, lei che scoprì Rychlicki?

"Anche Lavia uscì si affacciò ai campionati senior con noi a Ravenna. Kamil fu una vera scoperta, anche perché lui giocava schiacciatore e lo convinsi col tempo a fare l’opposto. Eravamo in una palestra secondaria a Ravenna e gli dissi: sei due metri e due, salti come un cavallo e da posto 2 hai numeri migliori che da posto 4, in battuta sei fortissimo: lavoriamoci. Lui era un po’ titubante all’inizio, poi ha visto che aveva cominciato a essere determinante subito, ed è andato".

Come lo scoprì?

"Giocava in Belgio, mi è sempre piaciuto scoprire giovani un po’ sconosciuti. Lo notai in una partita di Coppa Cev in Repubblica Ceca, aveva 18 anni, giocò un grande set e fisicamente era già impressionante. Ci abbiamo lavorato e i procuratori, in questo caso Leo Caponi, hanno fatto la loro parte per portarlo a Ravenna dopo un anno".

Come si affronta un problema come il brutto infortunio di Lavia, a pochi giorni dall’inizio?

"La nazionale ha tanti giocatori, Daniele assicurava certamente un equilibrio importante con Micheletto. Non è semplice, ma credo che De Giorgi abbia tutte le qualità per trovare la soluzione migliore. Io con l’Egitto sono tranquillo, l’Italia potrei incontrarla solo in semifinale, ma mi sembra difficile, noi possiamo anche superare il primo girone dietro l’Iran, ma poi vorrebbe dire che noi battiamo il Brasile. E mi sembra fantapallavolo".