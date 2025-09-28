Italia-Bulgaria, la finale dei Mondiali di volley in diretta
La Polonia sconfitta ieri dagli Azzurri in semifinale si è aggiudicata il bronzo battendo la Repubblica Ceca nella finale per il terzo posto
Manila (Filippine), 28 settembre 2025 – Dopo aver battuto la favorita Polonia per 3-0 gli Azzurri guidati da Fefé De Giorgi affrontano la Bulgaria nella finalissima dei Mondiali di volley.
Gli Azzurri di De Giorgi tenteranno il bis, oggi alle 12.30 ora italiana, cercando di aggiudicarsi il titolo mondiale per la seconda volta consecutiva (l’Italia ha in bacheca sette titoli iridati) dopo il successo del 2022 quando, a Katowice, in Polonia batterono i padroni di casa in una memorabile finale.
Una Polonia ha chiuso terza i Mondiali. A Pasay City (Filippine), Leon e compagni hanno battuto per 3-1 la Repubblica Ceca con il punteggio di 25-18, 23-25, 25-22, 25-21.
Ci siamo. Inizia la finale del Mondiale con la Bulgaria in battuta.
Sale la tensione per la finale dei Mondiali di Volley. Nelle Filippine risuona l'Inno di Mameli.
La Polonia chiude terza i Mondiali maschili di volley. A Pasay City (Filippine), Leon e compagni - sconfitti ieri dall'Italia di De Giorgi, in campo dalle 12.30 per la finale per il primo posto con la
Bulgaria - hanno battuto per 3-1 la Repubblica Ceca con il punteggio di 25-18, 23-25, 25-22, 25-21
