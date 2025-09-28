Italia-Bulgaria, la finale dei Mondiali di volley in diretta

Manila (Filippine), 28 settembre 2025 – Dopo aver battuto la favorita Polonia per 3-0 gli Azzurri guidati da Fefé De Giorgi affrontano la Bulgaria nella finalissima dei Mondiali di volley.

Gli Azzurri di De Giorgi tenteranno il bis, oggi alle 12.30 ora italiana, cercando di aggiudicarsi il titolo mondiale per la seconda volta consecutiva (l’Italia ha in bacheca sette titoli iridati) dopo il successo del 2022 quando, a Katowice, in Polonia batterono i padroni di casa in una memorabile finale.

Una Polonia ha chiuso terza i Mondiali. A Pasay City (Filippine), Leon e compagni hanno battuto per 3-1 la Repubblica Ceca con il punteggio di 25-18, 23-25, 25-22, 25-21.