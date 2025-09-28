Italia campione del mondo, De Giorgi: “Questi ragazzi sono speciali”

Roma, 28 settembre 2025 - "Io leggenda? Lasciamo stare le leggende fin che ci siamo. Sono distrutto perché è stata una estate lunga però la felicità di vedere e lavorare con questi ragazzi è unica: sono ragazzi speciali". Così il ct dell'Italvolley Fefè De Giorgi ai microfoni Rai, dopo la conquista del Mondiale.

"È stata un'estate lunga e non semplicissima. La felicità è vedere e lavorare con questi ragazzi. Sono ragazzi speciali, che hanno accettato e affrontato tante cose per cercare di raggiungere un certo livello. Sapevamo di dover recuperare qualcosa dalle altre squadra come Polonia e Francia. I ragazzi sono stati stupendi perché si sono allenati. La loro capacità si è vista. Dalla partita con l'Ucraina è stato un crescendo. Non è facile vincerne due consecutivi. Speriamo di aver contribuito ad appassionare le persone a uno sport bellissimo come la pallavolo".

L'esultanza dell'Italia campione del mondo (Ansa)

Sui social la gioia del ministro per lo Sport Andrea Abodi: "I meravigliosi Azzurri del maestro De Giorgi raggiungono le nostre ragazze sul tetto mondiale. Una gioia travolgente per un'impresa sembrata facile, ma nello sport nulla è facile e questa vittoria è il frutto di impegno, tenacia, determinazione, sacrifici, talento, competenze, passione e spirito di squadra. Che grande esempio !! L'Italia al centro del mondo, grazie".

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle ore 16. I ragazzi di De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia lo scorso 7 settembre.