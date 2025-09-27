Finale mondiali pallavolo maschile: orario e dove vedere in TV Italia-Bulgaria

Roma, 27 settembre 2025 – L’Italvolley maschile trionfa in semifinale contro la temutissima Polonia e torna in finale mondiale, pronta a difendere il titolo vinto nel 2022 a Katowice. Una prestazione superlativa da parte della Nazionale di Ferdinando De Giorgi, senza concedere nemmeno un set ai polacchi, dati per favoriti per la vittoria finale. Un inizio difficile di partita, poi rimessa in piedi alla fine del primo set. Un punticino alla volta e con più precisione rispetto alla Polonia, gli azzurri sono stati freddissimi nei momenti chiave di ogni set. Decisivo, soprattutto nel secondo e nel terzo, Francesco Sani in battuta nei finali di set che hanno regalato la vittoria all’Italia.

Quando e dove vedere la finale in TV

Domani si disputerà la finalissima che assegnerà il titolo di campioni del mondo: alle 12:30 (ora italiana), a Manila, nelle Filippine, l’Italia affronterà la Bulgaria, guidata dall’ex CT azzurro Chicco Blengini, reduce dalla vittoria in semifinale contro la Repubblica Ceca.

La Nazionale dovrà fare molta attenzione ai fratelli Alex e Simeon Nikolov, rispettivamente schiacciatore e palleggiatore, figli d’arte, giovani e fenomenali nel corso di tutto il torneo. La finale sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, Dazn e VBTV.