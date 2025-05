Italia in campo per la Volleyball Nations League: sfide e novità

Gli impegni dell’infinita estate con le varie nazionali sono iniziati. Per il momento con le amichevoli, vedi per esempio l’Italia che, con Giovanni Maria Gargiulo, Mattia Boninfante e Mattia Bottolo è scesa in campo a Monaco di Baviera per misurarsi contro la Germania. Proprio i primi due, le new entry, sono partiti titolari in sestetto (con loro anche l’ex biancorosso Rychlicki). Una partita terminata con la vittoria azzurra al tie-break e giocata sull’Asb GlassFloor, pavimento di gioco rivoluzionario in vetro high-tech, per la prima volta usato in un match internazionale. Domani e sabato l’Italia affronterà due volte di fila l’Iran, prima a Cavalese (ore 15) e quindi alla Kioene Arena di Padova (18.30) per il "Memorial Pasinato". Una doppia sfida che vedrà assai folta la colonia di atleti della Lube perché rivale degli azzurri sarà lo schiacciatore Poriya, il cecchino del servizio. Il 3 giugno invece si aggregherà al gruppo del commissario tecnico De Giorgi anche il capitano biancorosso Fabio Balaso. Dopo questa prima fase di ritiro e allenamenti a Cavalese, la nostra Nazionale sarà impegnata nella Volleyball Nations League, l’interminabile kermesse itinerante. Saranno otto i giocatori di Giampaolo Medei. Ai quattro azzurri vanno aggiunti Aleksandar Nikolov nella Bulgaria allenata da Blengini, più Eric Loeppky anche se ha preferito rinunciare agli impegni estivi con il Canada e potrebbe rientrare per il Mondiale. Marko Podrascanin ha salutato la Serbia dopo l’Olimpiade e ormai è "italiano", ci sarebbero poi Adis Lagumdzija, Barthelemy Chinenyeze e Petar Dirlic (lui senza Vnl) anche se parliamo di giocatori che non saranno nella Lube del futuro.

L’Italia esordirà nella Vnl in Canada dall’11 al 15 giugno e troverà sulla sua strada Bulgaria, Germania, Francia e Argentina. Nella tappa successiva volerà negli Usa (25-30 giugno) per affrontare Polonia, Cina, Brasile e Stati Uniti. Nella terza settimana di gioco, in programma in Slovenia (16-20 luglio), la nazionale scenderà in campo contro Serbia, Ucraina, Slovenia, e Olanda. La Final8 si disputerà in Cina dal 30 luglio al 3 agosto.

Insomma per quando finiranno le gare sarà subito il momento della preparazione atletica pre-SuperLega. La Federazione internazionale ha stabilito che i Campionati del mondo si svolgeranno non più ogni quattro anni, bensì ogni due. Si passerà dagli anni pari a quelli dispari. Pertanto dopo il trionfo iridato dell’Italia nel 2022, eccoci. La nuova edizione si svolgerà nelle Filippine dal 12 al 28 settembre e si passerà da 24 a 32 team.