Italia, la prima è discreta. Michieletto e Bottolo bastano per l’Algeria

ITALIA 3ALGERIA 0(25-13, 25-22, 25-17)

ITALIA: Giannelli 1, Romanò 11, Michieletto 15, Bottolo 13, Anzani 5, Russo 8, Balaso (L). Gargiulo 2, Sani. Ne:Sbertoli, Porro, Galassi, Rychlicki, Pace (L). All: De Giorgi

ALGERIA: Hamimes, Ikken 10, Hosni 10, Dour 11, Bouyoucef 2, Chikhi 1, Abi Ayad (L). Dekkiche, Amrat 2, Kadri. Ne: Arab, Bourouba, Farouk, Zerouka (L). All: Imeloul

Arbitri: Macias (Mex), ElWafi (Tun)

Note: Durata set: 20’, 25’, 21’. Italia: a 7 bs 11 m 8 e 16. Algeria: a 0 bs 14 m 4 e 20.

Alla fine Fefè De Giorgi ha anche il tempo di dedicare una battuta alla nuova mascotte, il gatto Luigino che da oggi sarà presentato su Instagram. Lo fa perché glielo chiedono nelle interviste post partita e perché il debutto contro l’Algeria si rivela facile come da pronostico, o quasi. L’italia ottiene il risultato che voleva, lo fa controllando senza problemi il primo e il terzo set e regalando troppo nel secondo, rischiando di perderlo contro una squadra come l’Algeria che ha un discreto alzatore e poco più.

Ci sta, gli azzurri che difendono il titolo mondiale vinto in Polonia e l’accoppiata temporenea con le ragazze di Velasco devono trovare nuovi equilibri, De Giorgi sembra aver scelto Bottolo al posto dell’infortunato Lavia e il martello della Lube risponde con una bella prova di sostanza. Le altre scelte del ct, Romanò titolare e non Rychlicki e Anzani-Russo al centro, non sembrano definitive perché il lussemburghese naturalizzato è stato a lungo inseguito e perché al centro già dal terzo set è entrato Gargiulo, che era reduce da un infortunio.

L’impressione è che la rosa allargata possa essere una ricchezza, se sfruttata quando ci saranno occasioni più probanti. Già domani alle 15.30 contro il Belgio dell’italiano Zanini (3-0 all’Ucraina) la sfida vale la certezza del passaggio alla seconda fase e una buona tranquillità negli ottavi, perché è importante evitare la Francia di Giani che verosimilmente vincerà il girone da cui uscirà l’avversaria nella prima gara senza domani. Candidata più probabile l’Argentina, ma c’è tempo. Intanto merita una segnalazione la vittoria dell’Egitto di Bonitta sull’Iran di Piazza: i faraoini potrebbero passare il turno, e sarebbe un’impresa.