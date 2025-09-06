Italia-Turchia, finale in famiglia tra De Gennaro e Santarelli ai Mondiali di volley: moglie contro marito

Bologna, 6 settembre 2025 – Una semifinale al cardiopalma, per cuori forti, vinta in volata. L’Italvolley potrebbe tornare sul tetto del mondo dopo 23 anni, ultimo successo nel 2002 in Germania, grazie alla preziosa, quanto sofferta, vittoria contro il Brasile al tiebreak. La schiacciata finale di Paola Egonu, murata fuori, ha dato all’Italia di Julio Velasco un’altra finale mondiale dopo quella persa nel 2018 in Giappone contro la Serbia: manca una sola partita per la storia. Il ciclo delle ragazze d’oro prosegue dopo l’Olimpiade vinta a Parigi e tra di esse c’è la veterana Moki De Gennaro, 38 anni e di ruolo libero, che sfiderà nell’ultimo atto niente meno che…il marito. Infatti, il commissario tecnico della Turchia è Daniele Santarelli, il coach di Conegliano che ha vinto tutto e che per vincere il mondiale dovrà battere la moglie, appunto il libero della nazionale di Velasco. Una sfida in famiglia, ma con un oro certo in valigia per uno dei due.

Moglie e marito avversari. Santarelli: “Sarà emozionante”

Si dice sempre che tra moglie e marito non bisogna mettere il dito, ma di sicuro la finale dei mondiali sarà emozionante per entrambi e cercheranno di battersi a vicenda, mettendo da parte l'aspetto sentimentale. Da un lato Daniele Santarelli, che nel 2022 ha vinto il mondiale con la Serbia, dall’altro Moki De Gennaro, il libero della nazionale di Velasco e campionessa olimpica in carica. I due si sono già affrontati un anno fa alle Olimpiadi, stavolta in semifinale e con il netto successo dell’Italia per tre a zero, ma il coach vuole prendersi la rivincita e sente che la sua Turchia è cresciuta. L’Italvolley, dal canto suo, ha vinto una partita dura e difficile con il Brasile e continua la sua striscia di vittorie consecutive.

La vera emozione, ovviamente, sarà in famiglia, da avversari: “Per battere l’Italia servirà essere un po’ pazzi e non fare calcoli. Moki? Gli aggettivi per descriverne la bravura sono finiti e ritrovarla di fronte sarà emozionante, ma in campo ognuno penserà a fare il proprio lavoro”, il commento di Santarelli dopo la semifinale. A rendere tutto ancora più speciale c’è il fatto che De Gennaro ha annunciato il ritiro dalla nazionale alla fine del mondiale: si chiude un ciclo. Ha esordito nel 2006 a 19 anni e oggi ne ha 38 e dopo la rassegna iridata farà posto alle giovani in maglia azzurra, ma non lascerà definitivamente la pallavolo. Chiudere con un titolo mondiale coronerebbe una grande carriera per quella che è da anni il miglior libero del pianeta. Ci sarà da battere il marito: “Daniele si merita la finale per quanto ha vinto e per quanto lavora – le parole di Moki – Al di là del rapporto che ci lega credo sia sempre bello vedere italiani fare bene anche all’estero”. Ecco, la famiglia De Gennaro-Santarelli tornerà sicuramente con una medaglia d’oro e una d’argento: sarà la finale a decretare a chi andrà il metallo più pregiato…