Italia, un volo infinito: Belgio ko. Prima nel girone, paura Danesi

ITALIA 3 BELGIO 1 (25-16; 25-16; 21-25; 25-18)

ITALIA: Egonu 31, Nervini 13, Fahr 11, Orro 1, Sylla 7, Danesi 7, De Gennaro (L), Omoruyi, Giovannini, Fersino, Antropova 2, Akrari 1. n.E.: Cambi, Sartori (L). All. Velasco

BELGIO: Herbots 15, Lemmens 5, Martin 16, Demeyer 2, Van Sas 3, Van Avermaet 6, Rampelberg (L), Radovic 2, Koulberg 2, Nagels, Krenicky 3, Verhelst 1. N.E. Debouck (L) e Fransen. All. Vansnick

Arbitri: Ziling e Ivanov

Note: durata set 18’, 21’, 27’, 25’. Italia: a 3, bs 6, m 13, e 24. Belgio: a 5, bs 12, m 2, e t 26.

Trentadue passi mitici per arrivare sulla soglia della leggenda, ma il bello deve ancora venire. L’Italvolley femminile allunga la sua striscia senza sconfitte, conferma il primo posto nel girone di qualificazione dei mondiali e aspetta di conoscere oggi il nome della sua rivale negli ottavi, dopo essersi spostata da Phuket a Bangkok. Lo fa dopo aver dovuto fare fatica contro il Belgio, e solo chi non sa che nello sport ci sono anche gli avversari si è stupito perché ieri le azzurre hanno lasciato un set per strada, dopo aver controllato i primi due abbastanza agevolmente.

Come ha spiegato bene Julio Velasco dopo la gara: "Pensare di vincere tutte le partite 3-0 è un po’ da presuntuosi, l’importante è vincerle le partite, anche 3-2 con tiebreak 32-30. Non dobbiamo pensare neanche nel subconscio che tutte le partite vadano lisce e che non si possano e debbano affrontare delle difficoltà ma piuttosto bisogna essere sempre pronti a reagire come fatto nel quarto set. Adesso inizia un altro mondiale: andiamo a Bangkok e davanti a noi ci sono potenzialmente 4 partite per arrivare fino in fondo al torneo".

Oggi giorno di pausa interessata, guardando dalle 20,30 Polonia-Germania che alle 20,30 deciderà l’avversaria dell’Italia negli ottavi di domenica: chi perde stasera affronta l’Italia, nei quarti eventuali l’avversaria sarà la vincente tra il Belgio e la vincente di stasera. Aspettando di recuperare Carlotta Cambi lasciata ancora a riposo precauzionale ieri, e con lei anche il doppio cambio con Antropova, buone notizie anche da Anna Danesi che è dovuta uscire nel finale per un "lievissimo episodio di tachicardia dovuto allo shock termico nel corso della partita", ha spiegato la Fipav. Tutto rientrato: "Voglio rassicurare tutti, sto bene", ha detto la capitana azzurra.